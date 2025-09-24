Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN

Замість вимог погодитися на втрату окупованих територій, тепер Президента України Володимира Зеленського закликають до ще складнішого завдання - повернення земель, які Україна не змогла звільнити під час контрнаступу 2023 року. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Його більше не просять йти на неприємні поступки щодо землі, яку Україна втратила тисячі людей під час оборони. Натомість його тепер спонукають до неможливого повернення землі, яку Україна не змогла повернути влітку 2023 року під час ретельно підготовленого контрнаступу. Жоден з цих варіантів не є легким рішенням, яке б зміцнило позиції Зеленського або зробило Україну сильною - йдеться у публікації.

У відповідь на коментарі Трампа, кремль заявив, що "навіть низькокваліфікований спеціаліст" може бачити, що російські війська досягають прогресу.

Суть аргументації Трампа, як підкреслює видання, полягає у тому, що економіка росії "перебуває в небезпеці". Так, постійні удари по інфраструктурі російських нафтопереробних заводів спричинили можливий дефіцит газу, палива тощо. Втім у публікації підкреслено, що "як в усіх закритих суспільствах, неможливо оцінити, наскільки серйозна ця ситуація".

Покладання на економічну слабкість росії також спирається на іншу суспільну парадигму, ніж та, в якій зараз перебуває кремль. У світі, що існував до вторгнення, висока інфляція, зростання заробітної плати, масштабна криза демобілізації, що наближається, та шкода, завдана нормальній економіці санкціями, повинні обтяжувати політиків. Але це екзистенційна війна путіна. Після її закінчення він, ймовірно, втратить владу - пише видання.

У публікації також розглядається варіант, при якому путіну доведеться або пояснити втрати й дати народу "перемогу", яка втамує біль матерів і ветеранів, або затягувати війну до кінця свого правління. росія здатна витримати мільйон жертв і економічну нестабільність - за потреби допоможе Китай, наголошує CNN.

Тим часом Трамп після дев’яти місяців "мирних зусиль" визнав, що раніше недооцінював ситуацію: тепер він вважає, що Україна може перемогти, а економіка рф зупиниться. Завершуючи пост у Truth Social, він заявив, що НАТО може купувати зброю в США й "робити з нею, що хоче. Усім удачі!".

Як підкреслює видання, американський лідер говорить про Альянс як про сторонню силу, а про війну, яку обіцяв зупинити - як про справу, де іншим доведеться розраховувати на вдачу.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. Президент США висловив думку, що з часом України зможе повернути не лише свої території, але можливо і зайти далі.