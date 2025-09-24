Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 2082 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 6904 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 10955 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 18364 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 14279 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 25061 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 16745 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17691 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14791 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27250 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 10909 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 43393 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 34142 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 28525 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 19846 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 18361 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 19858 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 25059 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 34154 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 43402 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Олена Зеленська
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 34470 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 94585 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 54502 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 68702 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 120272 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
МіГ-31
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нафта

Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президента України Володимира Зеленського закликають повернути землі, які Україна не змогла звільнити під час контрнаступу 2023 року. Трамп вважає, що Україна може перемогти, а економіка рф зупиниться.

Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN

Замість вимог погодитися на втрату окупованих територій, тепер Президента України Володимира Зеленського закликають до ще складнішого завдання - повернення земель, які Україна не змогла звільнити під час контрнаступу 2023 року. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Його більше не просять йти на неприємні поступки щодо землі, яку Україна втратила тисячі людей під час оборони. Натомість його тепер спонукають до неможливого повернення землі, яку Україна не змогла повернути влітку 2023 року під час ретельно підготовленого контрнаступу. Жоден з цих варіантів не є легким рішенням, яке б зміцнило позиції Зеленського або зробило Україну сильною

- йдеться у публікації.

Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США24.09.25, 13:07 • 14279 переглядiв

У відповідь на коментарі Трампа, кремль заявив, що "навіть низькокваліфікований спеціаліст" може бачити, що російські війська досягають прогресу.

Суть аргументації Трампа, як підкреслює видання, полягає у тому, що економіка росії "перебуває в небезпеці". Так, постійні удари по інфраструктурі російських нафтопереробних заводів спричинили можливий дефіцит газу, палива тощо. Втім у публікації підкреслено, що "як в усіх закритих суспільствах, неможливо оцінити, наскільки серйозна ця ситуація".

Покладання на економічну слабкість росії також спирається на іншу суспільну парадигму, ніж та, в якій зараз перебуває кремль. У світі, що існував до вторгнення, висока інфляція, зростання заробітної плати, масштабна криза демобілізації, що наближається, та шкода, завдана нормальній економіці санкціями, повинні обтяжувати політиків. Але це екзистенційна війна путіна. Після її закінчення він, ймовірно, втратить владу

- пише видання.

У публікації також розглядається варіант, при якому путіну доведеться або пояснити втрати й дати народу "перемогу", яка втамує біль матерів і ветеранів, або затягувати війну до кінця свого правління. росія здатна витримати мільйон жертв і економічну нестабільність - за потреби допоможе Китай, наголошує CNN.

Тим часом Трамп після дев’яти місяців "мирних зусиль" визнав, що раніше недооцінював ситуацію: тепер він вважає, що Україна може перемогти, а економіка рф зупиниться. Завершуючи пост у Truth Social, він заявив, що НАТО може купувати зброю в США й "робити з нею, що хоче. Усім удачі!".

Як підкреслює видання, американський лідер говорить про Альянс як про сторонню силу, а про війну, яку обіцяв зупинити - як про справу, де іншим доведеться розраховувати на вдачу.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. Президент США висловив думку, що з часом України зможе повернути не лише свої території, але можливо і зайти далі.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна