Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN

Киев • УНН

Президента Украины Владимира Зеленского призывают вернуть земли, которые Украина не смогла освободить во время контрнаступления 2023 года. Трамп считает, что Украина может победить, а экономика РФ остановится.

Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN

Вместо требований согласиться на потерю оккупированных территорий, теперь Президента Украины Владимира Зеленского призывают к еще более сложной задаче - возвращению земель, которые Украина не смогла освободить во время контрнаступления 2023 года. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Его больше не просят идти на неприятные уступки по земле, которую Украина потеряла тысячи людей во время обороны. Вместо этого его теперь побуждают к невозможному возвращению земли, которую Украина не смогла вернуть летом 2023 года во время тщательно подготовленного контрнаступления. Ни один из этих вариантов не является легким решением, которое бы укрепило позиции Зеленского или сделало Украину сильной

- говорится в публикации.

Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США24.09.25, 13:07 • 15477 просмотров

В ответ на комментарии Трампа, кремль заявил, что "даже низкоквалифицированный специалист" может видеть, что российские войска достигают прогресса.

Суть аргументации Трампа, как подчеркивает издание, заключается в том, что экономика россии "находится в опасности". Так, постоянные удары по инфраструктуре российских нефтеперерабатывающих заводов вызвали возможный дефицит газа, топлива и т.д. Впрочем, в публикации подчеркнуто, что "как во всех закрытых обществах, невозможно оценить, насколько серьезна эта ситуация".

Полагание на экономическую слабость россии также опирается на иную общественную парадигму, чем та, в которой сейчас находится кремль. В мире, существовавшем до вторжения, высокая инфляция, рост заработной платы, приближающийся масштабный кризис демобилизации и ущерб, нанесенный нормальной экономике санкциями, должны обременять политиков. Но это экзистенциальная война путина. После ее окончания он, вероятно, потеряет власть

- пишет издание.

В публикации также рассматривается вариант, при котором путину придется либо объяснить потери и дать народу "победу", которая утолит боль матерей и ветеранов, либо затягивать войну до конца своего правления. россия способна выдержать миллион жертв и экономическую нестабильность - при необходимости поможет Китай, отмечает CNN.

Тем временем Трамп после девяти месяцев "мирных усилий" признал, что ранее недооценивал ситуацию: теперь он считает, что Украина может победить, а экономика рф остановится. Завершая пост в Truth Social, он заявил, что НАТО может покупать оружие в США и "делать с ним, что хочет. Всем удачи!".

Как подчеркивает издание, американский лидер говорит об Альянсе как о сторонней силе, а о войне, которую обещал остановить - как о деле, где другим придется рассчитывать на удачу.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории. Президент США выразил мнение, что со временем Украина сможет вернуть не только свои территории, но, возможно, и зайти дальше.

Алена Уткина

