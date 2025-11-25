Здійснив щонайменше 13 пострілів: на Запоріжжі поліцейський поранив трьох військових
П'яний поліцейський у Запорізькій області вистрілив щонайменше 13 разів у військових, поранивши трьох. Йому оголошено підозру у замаху на вбивство двох або більше осіб.
У Запорізькій області раптовий конфлікт між поліцейським і військовими завершився стріляниною: нетверезий правоохоронець зробив понад десяток пострілів і поранив трьох військовослужбовців. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, співробітник поліції отримав підозру, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 23 листопада 2025 року вдень працівник Національної поліції України, перебуваючи у позаслужбовий час та у стані алкогольного сп’яніння, конфліктував із військовослужбовцями на території одного із селищ Запорізької області. У ході словесної суперечки поліцейський дістав табельну зброю та здійснив щонайменше 13 пострілів у бік військових.
У результаті стрілянини троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 24 листопада йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
