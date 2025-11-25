Совершил не менее 13 выстрелов: в Запорожье полицейский ранил троих военных
Киев • УНН
Пьяный полицейский в Запорожской области выстрелил не менее 13 раз в военных, ранив троих. Ему объявлено подозрение в покушении на убийство двух или более лиц.
В Запорожской области внезапный конфликт между полицейским и военными завершился стрельбой: нетрезвый правоохранитель произвел более десятка выстрелов и ранил троих военнослужащих. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, сотрудник полиции получил подозрение, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 23 ноября 2025 года днем работник Национальной полиции Украины, находясь во внеслужебное время и в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с военнослужащими на территории одного из поселков Запорожской области. В ходе словесной перепалки полицейский достал табельное оружие и произвел не менее 13 выстрелов в сторону военных.
В результате стрельбы трое военнослужащих получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 24 ноября ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
