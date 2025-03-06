В Харькове военный ТЦК стрелял из травмата во время погони за водителем Lanos: открыто производство и идет служебная проверка
Киев • УНН
Военнослужащие ТЦК и полиция пытались остановить водителя Daewoo Lanos. Во время преследования военный открыл огонь из травматического оружия, автомобиль был поврежден.
В Харькове военный ТЦК открыл огонь из травматического оружия во время преследования водителя Lanos, который был остановлен за нарушение ПДД и не стал показывать военно-учетные документы, начав убегать, сообщили в ГУНП в Харьковской области и в Харьковском областном ТЦК и СП, пишет УНН.
Детали
"В социальных сетях опубликовано видео, в котором военнослужащих ТЦК обвиняют в избиении гражданина, использовании огнестрельного оружия и повреждении его автомобиля", - сообщили в терцентре комплектования.
Как отмечается, инцидент произошел во время оповещения совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, "патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, выявили нарушение ПДД водителем автомобиля Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто. В дальнейшем по требованию полиции проверить документы для составления админматериалов и по требованию военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы, он не реагировал и пытался сбежать".
"Во время преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК и СП произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Никто не пострадал. Кроме того, устанавливаются детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos", - говорится в сообщении полиции.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. Как указано, проведен осмотр места происшествия и изъяты следы и вещественные доказательства.
Следственные органы начали уголовное производство по факту происшествия в Салтовском районе Харькова - по этому факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
"По факту этого инцидента в Харьковском ОТЦК и СП продолжается служебная проверка, - говорится в сообщении ТЦК. - Командование Харьковского ОТЦК оказывает полное содействие работе правоохранительных органов".
"До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев. Уверены, что достоверные факты и причастные лица к повреждению автомобиля будут оперативно установлены правоохранительными органами и компетентными органами, а все виновные привлечены к ответственности", - сказано в сообщении ТЦК.
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