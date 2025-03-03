В ТЦК в Полтавской области внезапно умер мужчина после ВВК: что известно
Киев • УНН
В Кременчугском ТЦК умер 46-летний мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительным данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В Кременчугском ТЦК в Полтавской области умер 46-летний мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии, по предварительным данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП в понедельник, пишет УНН.
Около 10 часов 20 минут 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военноучетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр. Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось - он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть
На место происшествия, как указано, была вызвана следственно-оперативная группа полиции.
По предварительным результатам ее работы нарушений в работе ТЦК и СП не выявлено, меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет. По данным медиков, умер он от острой сердечной недостаточности
Также руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.
Следственные действия продолжаются, призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения", - сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.
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