В ТЦК в Полтавской области внезапно умер мужчина после ВВК: что известно

В Кременчугском ТЦК в Полтавской области умер 46-летний мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии, по предварительным данным медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП в понедельник, пишет УНН.

Около 10 часов 20 минут 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военноучетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр. Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось - он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть