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У ТЦК на Полтавщині раптово помер чоловік після ВЛК: що відомо

Київ • УНН

 • 35720 перегляди

У Кременчуцькому ТЦК помер 46-річний чоловік після проходження військово-лікарської комісії. За попередніми даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

У ТЦК на Полтавщині раптово помер чоловік після ВЛК: що відомо

У Кременчуцькому ТЦК в Полтавській області помер 46-річний чоловік після проходження військово-лікарської комісії, за попередніми даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП у понеділок, пише УНН.

Близько 10 години 20 хвилин 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру. Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився - він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль, реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть

- повідомили у терцентрі комплектування.

На місце події, як вказано, було викликано слідчо-оперативну групу поліції.

За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає. За даними медиків, помер він від гострої серцевої недостатності

- зазначили у терцентрі комплектування.

Також керівництвом ТЦК та СП "призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин".

"Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення", - повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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