У ТЦК на Полтавщині раптово помер чоловік після ВЛК: що відомо
Київ • УНН
У Кременчуцькому ТЦК помер 46-річний чоловік після проходження військово-лікарської комісії. За попередніми даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
У Кременчуцькому ТЦК в Полтавській області помер 46-річний чоловік після проходження військово-лікарської комісії, за попередніми даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП у понеділок, пише УНН.
Близько 10 години 20 хвилин 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру. Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився - він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль, реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть
На місце події, як вказано, було викликано слідчо-оперативну групу поліції.
За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає. За даними медиків, помер він від гострої серцевої недостатності
Також керівництвом ТЦК та СП "призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин".
"Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення", - повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.
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