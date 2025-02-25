У Харкові військовослужбовець скинув чоловіка з велосипеда: у ТЦК заявляють, що чоловік перебував в СЗЧ

На вулиці Харкова військовослужбовець місцевого ТЦК штовхнув велосипедиста, через що той впав. Після цього кілька військових, які приїхали на бусі, забрали постраждалого. В Харкіському ОТЦК та СП заявили, що громадянин пересувався на велосипеді та не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи, тому було вирішено зіштовхнути його з велосипеду, передає УНН.

У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцем ТЦК та СП та громадянином, який пересувався на велосипеді. Під час здійснення заходів оповіщення у місті Харкові, групою оповіщення було виявлено громадянина, який пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи. З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю - повідомили в ТЦК.

Там також розповіли, що під час перевірки документів виявлено, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину.

Військовослужбовця було доставлено до відділу Національної поліції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП. За фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи - додали в ТЦК.

Доповнення

УНН повідомляв, що у Харкові зафіксували інцидент, коли чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста, внаслідок чого той впав, а згодом його посадили в бус. Відео з камер спостереження потрапило в мережу.

В Харківському ОТЦК та СП УНН розповіли, що з’ясовували всі обставини.

Нагадаємо

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який під час перевірки документів, розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї.