Подібні випадки створюють внутрішню загрозу: в одеському ТЦК відреагували на напад на військового

Сьогодні в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який під час перевірки документів, розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї. В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент, зазначивши, що подібні випадки не лише підривають дисципліну, а й створюють внутрішню загрозу, яку не можна толерувати, передає УНН.

Сьогодні в Одесі, на вулиці Італійський бульвар, відбулася подія, повʼязана з протиправними діями проти українського військового - військовослужбовця Одеського ТЦК та СП. Під час перевірки військово-облікових документів 28-річний житель Березівського району Одеської області відмовився виконувати законні вимоги військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи, розпилив сльозогінний газ дратівливої дії в обличчя одного з військових, здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї (попередньо, травматичної дії), після чого намагався втекти - йдеться в повідомленні.

Чоловіка наразі затримано, а СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах особливого періоду. Такі дії класифікуються як особливо тяжкі злочини, що передбачають найсуворіші санкції. На даний час матеріали скеровано до суду для обрання запобіжного заходу.

У ТЦК наголошують, що Україна вже понад три роки веде повномасштабну війну проти зовнішньої агресії, а окремі ділянки фронту перебувають у стані бойових дій понад 11 років.

"У цих умовах дотримання законних вимог військових є безумовною нормою, а будь-які спроби опору чи агресії щодо військовослужбовців розцінюються як дії, що прямо шкодять обороноздатності держави. Подібні випадки не лише підривають дисципліну, а й створюють внутрішню загрозу, яку не можна толерувати", - додали в ТЦК.

Окрім того, в ТЦК наголосили, що будь-яке перешкоджання діяльності Збройних Сил, напади на військових або сприяння ухиленню від мобілізації кваліфікуються як тяжкі кримінальні правопорушення. Громадяни мають усвідомлювати, що будь-які прояви спротиву військовій адміністрації безпосередньо впливають на обороноздатність держави.

Нагадаємо

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Під час перевірки документів, чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї.