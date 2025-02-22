Подобные случаи создают внутреннюю угрозу: в одесском ТЦК отреагировали на нападение на военного

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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28-летний житель Березовского района распылил слезоточивый газ и стрелял в военнослужащего ТЦК во время проверки документов. СБУ открыла уголовное производство за препятствование деятельности ВСУ.

Сегодня в Одессе правоохранители задержали мужчину, который во время проверки документов, распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия. В Одесском областном ТЦК отреагировали на инцидент, отметив, что подобные случаи не только подрывают дисциплину, но и создают внутреннюю угрозу, которую нельзя терпеть, передает УНН.

Сегодня в Одессе, на улице Итальянский бульвар, произошло событие, связанное с противоправными действиями против украинского военного - военнослужащего Одесского ТЦК и СП. Во время проверки военно-учетных документов 28-летний житель Березовского района Одесской области отказался выполнять законные требования военнослужащих предъявить военно-учетные документы, распылил слезоточивый газ раздражающего действия в лицо одного из военных, произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия (предварительно, травматического действия), после чего пытался убежать 

- говорится в сообщении.

Мужчина сейчас задержан, а СБУ открыла уголовное производство по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях особого периода. Такие действия классифицируются как особо тяжкие преступления, предусматривающие самые суровые санкции. В настоящее время материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

В ТЦК отмечают, что Украина уже более трех лет ведет полномасштабную войну против внешней агрессии, а отдельные участки фронта находятся в состоянии боевых действий более 11 лет.

"В этих условиях соблюдение законных требований военных является безусловной нормой, а любые попытки сопротивления или агрессии в отношении военнослужащих расцениваются как действия, прямо вредящие обороноспособности государства. Подобные случаи не только подрывают дисциплину, но и создают внутреннюю угрозу, которую нельзя терпеть", - добавили в ТЦК.

Кроме того, в ТЦК отметили, что любое препятствование деятельности Вооруженных Сил, нападения на военных или содействие уклонению от мобилизации квалифицируются как тяжкие уголовные правонарушения. Граждане должны осознавать, что любые проявления сопротивления военной администрации непосредственно влияют на обороноспособность государства.

Напомним

В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Во время проверки документов, мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия.

Павел Башинский

Павел Башинский

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