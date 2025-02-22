В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Під час перевірки документів, чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає УНН.

Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар. Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів. Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік. Потерпілий доправлений до медичного закладу, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападника затримали оперативники територіального підрозділу поліції та передали слідчим СБУ.

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