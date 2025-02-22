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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК

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28-річний житель Березівського району розпилив сльозогінний газ та відкрив стрілянину по військовослужбовцю ТЦК під час перевірки документів. Нападника затримано та передано СБУ.

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Під час перевірки документів, чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає УНН.

Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар. Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів. Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік. Потерпілий доправлений до медичного закладу,

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападника затримали оперативники територіального підрозділу поліції та передали слідчим СБУ.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали двох агентів фсб, які готували вибухи у будівлях ЗСУ та правоохоронних органів на Київщині. Під час обшуку вилучено вибухівку та докази зв'язку з російською спецслужбою.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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