Під Києвом затримали двох агентів фсб, які готували теракти: цілями ворога були поліція, ТЦК та прокуратура
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох агентів фсб, які готували вибухи у будівлях ЗСУ та правоохоронних органів на Київщині. Під час обшуку вилучено вибухівку та докази зв'язку з російською спецслужбою.
Правоохоронці затримали агентів фсб, які на замовлення рф готували нові теракти у Київській області, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.
Служба безпеки та Національна поліція запобігли спробам фсб здійснити серію терактів на Київщині. За результатами спецоперації затримано агентурну пару ворожої спецслужби, яка на замовлення рф готувала підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів України. Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури
Як встановило розслідування, в агентів було право обрати серед них перший "обʼєкт" для підриву. Утім, завдяки діям СБУ на випередження, терактам вдалося запобігти.
Фігурантами виявилися двоє безробітних жителів Київщини – 27-річний наркозалежний та його співмешканка, які через Telegram шукали "легкі" гроші. За інструкціями фсб вони оселилися в хостелі під Києвом і почали таємно виготовляти саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Для цього зловмисники придбали хімічні компоненти, металеві уражаючі елементи та пристосували вогнегасник для приховування вибухівки. Після завершення виготовлення вони планували "прозвітувати" фсб про готовність і отримати координати для закладання пристрою.
СБУ викрила агентів ще на етапі підготовки, задокументувала їхні контакти з російською спецслужбою, а під час виготовлення вибухових компонентів - затримала "на гарячому".
Під час обшуку у них вилучили: 2 кг вибухової речовини; вогнегасник, який переробили у "контейнер" для вибухівки; уражаючі елементи для СВП; мобільні телефони з доказами зв’язку з фсб; відеореєстратор, призначений для фіксування теракту.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ07.02.25, 10:36 • 31962 перегляди