Под Киевом задержали двух агентов фсб, которые готовили теракты: целями врага были полиция, ТЦК и прокуратура
Киев • УНН
Правоохранители задержали двух агентов фсб, которые готовили взрывы в зданиях ВСУ и правоохранительных органов на Киевщине. Во время обыска изъята взрывчатка и доказательства связи с российской спецслужбой.
Правоохранители задержали агентов фсб, которые по заказу рф готовили новые теракты в Киевской области, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили попытки фсб осуществить серию терактов на Киевщине. По результатам спецоперации задержана агентурная пара вражеской спецслужбы, которая по заказу рф готовила подрывы зданий ВСУ и правоохранительных органов Украины. Основными целями врага были пункты базирования местных подразделений полиции, ТЦК и прокуратуры
Как установило расследование, у агентов было право выбрать среди них первый «объект» для подрыва. Впрочем, благодаря действиям СБУ на опережение, теракты удалось предотвратить.
Фигурантами оказались двое безработных жителей Киевщины - 27-летний наркозависимый и его сожительница, которые через Telegram искали «легкие» деньги. По инструкциям фсб они поселились в хостеле под Киевом и начали тайно изготавливать самодельное взрывное устройство (СВУ).
Для этого злоумышленники приобрели химические компоненты, металлические поражающие элементы и приспособили огнетушитель для сокрытия взрывчатки. После завершения изготовления они планировали «отчитаться» фсб о готовности и получить координаты для закладки устройства.
СБУ разоблачила агентов еще на этапе подготовки, задокументировала их контакты с российской спецслужбой, а во время изготовления взрывчатых компонентов - задержала «на горячем».
Во время обыска у них изъяли: 2 кг взрывчатого вещества; огнетушитель, который переделали в «контейнер» для взрывчатки; поражающие элементы для СВП; мобильные телефоны с доказательствами связи с фсб; видеорегистратор, предназначенный для фиксирования теракта.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Хмельницком задержали агента рф, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны - СБУ07.02.25, 10:36 • 29150 просмотров