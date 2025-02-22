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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК

Киев  •  УНН

 • 8076 просмотра

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28-летний житель Березовского района распылил слезоточивый газ и открыл стрельбу по военнослужащему ТЦК во время проверки документов. Нападающий задержан и передан СБУ.

В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Во время проверки документов, мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.

Происшествие произошло сегодня, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар. Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов. Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего задержали оперативники территориального подразделения полиции и передали следователям СБУ.

Напомним

Правоохранители задержали двух агентов фсб, которые готовили взрывы в зданиях ВСУ и правоохранительных органов на Киевщине. Во время обыска изъята взрывчатка и доказательства связи с российской спецслужбой.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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