У Харкові люди у військовій формі скинули чоловіка з велосипеда: що сказали у ТЦК

У Харкові зафіксували інцидент, коли чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста, внаслідок чого той впав, а згодом його посадили в бус. Відео з камер спостереження потрапило в Мережу, повідомляє УНН.

Інцидент стався на одній із вулиць міста, коли велосипедист їхав тротуаром, а чоловік у формі раптово підійшов і скинув його з велосипеда руками.

Через кілька секунд після падіння до місця події під’їхав бус, з якого вийшли кілька чоловіків у військовій формі.

Вони наблизились до постраждалого, а потім посадили його в автомобіль.

Наразі зв'ясовуються всі обставини - відповіли УНН у Харківському ОТЦК та СП.

У пресслужбі поліції наразі не надали відповіді журналістам щодо того, чи отримували заяви про напад на велосипедиста.

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В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який під час перевірки документів, розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї.