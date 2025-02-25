У Харкові люди у військовій формі скинули чоловіка з велосипеда: що сказали у ТЦК
Київ • УНН
На вулиці Харкова чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста, через що той впав. Після цього кілька військових, які приїхали на бусі, забрали постраждалого.
У Харкові зафіксували інцидент, коли чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста, внаслідок чого той впав, а згодом його посадили в бус. Відео з камер спостереження потрапило в Мережу, повідомляє УНН.
Інцидент стався на одній із вулиць міста, коли велосипедист їхав тротуаром, а чоловік у формі раптово підійшов і скинув його з велосипеда руками.
Через кілька секунд після падіння до місця події під’їхав бус, з якого вийшли кілька чоловіків у військовій формі.
Вони наблизились до постраждалого, а потім посадили його в автомобіль.
Наразі зв'ясовуються всі обставини
У пресслужбі поліції наразі не надали відповіді журналістам щодо того, чи отримували заяви про напад на велосипедиста.
Нагадаємо
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який під час перевірки документів, розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових ТЦК та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї.