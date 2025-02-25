В Харькове люди в военной форме сбросили мужчину с велосипеда: что сказали в ТЦК
Киев • УНН
На улице Харькова мужчина в военной форме толкнул велосипедиста, из-за чего тот упал. После этого несколько военных, которые приехали на бусе, забрали пострадавшего.
В Харькове зафиксировали инцидент, когда мужчина в военной форме толкнул велосипедиста, в результате чего тот упал, а впоследствии его посадили в бус. Видео с камер наблюдения попало в Сеть, сообщает УНН.
Инцидент произошел на одной из улиц города, когда велосипедист ехал по тротуару, а мужчина в форме внезапно подошел и сбросил его с велосипеда руками.
Через несколько секунд после падения к месту происшествия подъехал бус, из которого вышли несколько мужчин в военной форме.
Они приблизились к пострадавшему, а затем посадили его в автомобиль.
Сейчас выясняются все обстоятельства
В пресс-службе полиции пока не предоставили ответа журналистам относительно того, получали ли заявления о нападении на велосипедиста.
Напомним,
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который во время проверки документов, распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия.