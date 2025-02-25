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В Харькове люди в военной форме сбросили мужчину с велосипеда: что сказали в ТЦК

Киев  •  УНН

 • 7076 просмотра

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На улице Харькова мужчина в военной форме толкнул велосипедиста, из-за чего тот упал. После этого несколько военных, которые приехали на бусе, забрали пострадавшего.

В Харькове зафиксировали инцидент, когда мужчина в военной форме толкнул велосипедиста, в результате чего тот упал, а впоследствии его посадили в бус. Видео с камер наблюдения попало в Сеть, сообщает УНН.

Инцидент произошел на одной из улиц города, когда велосипедист ехал по тротуару, а мужчина в форме внезапно подошел и сбросил его с велосипеда руками.

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Через несколько секунд после падения к месту происшествия подъехал бус, из которого вышли несколько мужчин в военной форме.

Они приблизились к пострадавшему, а затем посадили его в автомобиль.

Сейчас выясняются все обстоятельства

-  ответили УНН в Харьковском ОТЦК и СП.

В пресс-службе полиции пока не предоставили ответа журналистам относительно того, получали ли заявления о нападении на велосипедиста.

Напомним,

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который во время проверки документов, распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
odessaОдесса
kharkivХарьков

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