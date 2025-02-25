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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове военнослужащий сбросил мужчину с велосипеда: в ТЦК заявляют, что мужчина находился в СЗЧ

В Харькове военнослужащий сбросил мужчину с велосипеда: в ТЦК заявляют, что мужчина находился в СЗЧ

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

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На улице Харькова военнослужащий ТЦК столкнул велосипедиста, который не реагировал на требования остановиться. Оказалось, что задержанный - военный, самовольно покинувший воинскую часть.

На улице Харькова военнослужащий местного ТЦК толкнул велосипедиста, из-за чего тот упал. После этого несколько военных, которые приехали на бусе, забрали пострадавшего. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что гражданин передвигался на велосипеде и не реагировал на требования военнослужащих группы оповещения осуществить остановку и предоставить на проверку документы, поэтому было решено столкнуть его с велосипеда, передает УНН.

В сети интернет распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащим ТЦК и СП и гражданином, который передвигался на велосипеде. При осуществлении мероприятий оповещения в городе Харькове, группой оповещения было обнаружено гражданина, который передвигался на велосипеде, не реагировал на требования военнослужащих группы оповещения осуществить остановку и предоставить на проверку документы. С целью выяснения причин побега, гражданин был остановлен военнослужащим ТЦК и СП, при этом мужчина был столкнут с велосипеда на землю 

- сообщили в ТЦК.

Там также рассказали, что во время проверки документов выявлено, что гражданин является военнослужащим одной из бригад и находится в розыске, как самовольно оставивший воинскую часть.

Военнослужащий был доставлен в отдел Национальной полиции, а затем в Харьковский зональный отдел ВСП. По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры 

- добавили в ТЦК.

Дополнение

УНН сообщал, что в Харькове зафиксировали инцидент, когда мужчина в военной форме толкнул велосипедиста, в результате чего тот упал, а затем его посадили в бус. Видео с камер наблюдения попало в сеть.

В Харьковском ОТЦК и СП УНН рассказали, что выясняли все обстоятельства.

Напомним

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который во время проверки документов, распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
odessaОдесса
kharkivХарьков

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