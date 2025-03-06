У Харкові військовий ТЦК стріляв з травмату під час переслідування водія Lanos: відкрито провадження і йде службова перевірка

У Харкові військовий ТЦК відкрив вогонь з з травматичної зброї під час переслідування водія Lanos, який був зупинений через порушення ПДР і не став показувати військово-облікові документи, почавши втікати, повідомили у ГУНП в Харківській області та в Харківському обласному ТЦК та СП, пише УНН.

"У соціальних мережах оприлюднено відео, у якому військовослужбовців ТЦК звинувачують у побитті громадянина, використанні вогнепальної зброї та пошкодженні його автомобіля", - повідомили у терцентрі комплектування.

Як зазначається, інцидент стався під час оповіщення разом зі співробітниками Національної поліції.

Як повідомили у ГУНП у Харківській області, "патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто. У подальшому на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти".

"Під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Ніхто не постраждав. Крім того, встановлюються деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos", - ідеться у повідомленні поліції.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Як вказано, проведено огляд місця події та вилучені сліди і речові докази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом події у Салтівському районі Харкова - за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"За фактом цього інциденту у Харківсьому ОТЦК та СП триває службова перевірка, - ідеться у повідомленні ТЦК. - Командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронних органів".

"До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів. Переконані, що достовірні факти та причетні особи до пошкодження автомобіля будуть оперативно встановлені правоохоронцями і компетентними органами, а всі винні притягнуті до відповідальності", - сказано у повідомленні ТЦК.

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