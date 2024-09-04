Стрелял по блокпосту ТЦК: полиция задержала мужчину, который ранил военного в Луцке

В среду, 4 сентября, при силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД в Луцке задержали мужчину, который на прошлой неделе устроил стрельбу на посту ТЦК и ранил военного. Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области, передает УНН.

Детали

Задержанным оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследование. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - резюмировали правоохранители.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

После объявления задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Контекст

Инцидент произошел ночью, 27 августа, в областном центре. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.

Как выяснилось, мужчина стрелял по военным на посту ТЦК и СП.

В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки неизвестный сбежал.

Напомним,

Несколько ранее УНН сообщал, что правоохранители, вероятно, задержали мужчину, который совершил стрельбу на блокпосту ТЦК. Информацию об этом распространили местные СМИ.