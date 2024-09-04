Стріляв по блокпосту ТЦК: поліція затримала чоловіка, який поранив військового у Луцьку

У середу, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД у Луцьку затримали чоловіка, який минулого тижня влаштував стрілянину на посту ТЦК та поранив військового. Про це заявили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, передає УНН.

Деталі

Затриманим виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України - резюмували правоохоронці.

За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Контекст

Інцидент трапився вночі, 27 серпня, в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об'єкта на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Як з'ясувалось, чоловік стріляв по військових на посту ТЦК та СП.

Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.

Нагадаємо

Дещо раніше УНН повідомляв, що правоохоронці, ймовірно, затримали чоловіка, який вчинив стрільбу на блокпосту ТЦК. Інформацію про це поширили місцеві ЗМІ.