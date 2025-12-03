Збирав інформацію для рф про удари, ППО та військові об’єкти: у Києві викрито працівника охоронної компанії

У Києві викрили співробітника охоронної компанії, який, користуючись службовим доступом, зливав російським спецслужбам дані про удари по столиці, ППО та військові об’єкти. Про це повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито співробітника столичної охоронної компанії, який збирав і передавав представникам спецслужб рф дані про наслідки ударів по Києву, військові об’єкти та критичну інфраструктуру - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він мав проросійські погляди та, використовуючи свої службові можливості, передавав ворогу інформацію про:

• наслідки обстрілів військових об’єктів і критичної інфраструктури;

• місця розташування підрозділів ППО;

• скупчення техніки;

• локації, пов’язані з виробництвом БПЛА.

Крім того, на своїй сторінці у "Вконтакте" чоловік публічно закликав до зміни меж України, заперечував агресію рф і виправдовував окупацію.

У листопаді 2025 року йому повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

За клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без застави.

