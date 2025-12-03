$42.330.01
03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Збирав інформацію для рф про удари, ППО та військові об’єкти: у Києві викрито працівника охоронної компанії

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Києві викрито співробітника охоронної компанії, який передавав російським спецслужбам інформацію про наслідки ударів, ППО та військові об'єкти. Він також публічно заперечував агресію рф та виправдовував окупацію.

Збирав інформацію для рф про удари, ППО та військові об’єкти: у Києві викрито працівника охоронної компанії

У Києві викрили співробітника охоронної компанії, який, користуючись службовим доступом, зливав російським спецслужбам дані про удари по столиці, ППО та військові об’єкти. Про це повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито співробітника столичної охоронної компанії, який збирав і передавав представникам спецслужб рф дані про наслідки ударів по Києву, військові об’єкти та критичну інфраструктуру

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він мав проросійські погляди та, використовуючи свої службові можливості, передавав ворогу інформацію про:

• наслідки обстрілів військових об’єктів і критичної інфраструктури;

• місця розташування підрозділів ППО;

• скупчення техніки;

• локації, пов’язані з виробництвом БПЛА.

Крім того, на своїй сторінці у "Вконтакте" чоловік публічно закликав до зміни меж України, заперечував агресію рф і виправдовував окупацію.

У листопаді 2025 року йому повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

    За клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без застави.

    агентка фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ отримала 15 років в'язниці 03.12.25, 02:52 • 3188 переглядiв

    Ольга Розгон

    СуспільствоКримінал та НП
    російська пропаганда
    Енергетика
    Обшук
    Соціальна мережа
    Війна в Україні
    Відключення світла
    Блекаут 
    Електроенергія
    Україна
    Київ