Собирал информацию для рф об ударах, ПВО и военных объектах: в Киеве разоблачен сотрудник охранной компании

В Киеве разоблачили сотрудника охранной компании, который, пользуясь служебным доступом, сливал российским спецслужбам данные об ударах по столице, ПВО и военным объектам. Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен сотрудник столичной охранной компании, который собирал и передавал представителям спецслужб рф данные о последствиях ударов по Киеву, военных объектах и критической инфраструктуре - говорится в сообщении.

По данным следствия, он имел пророссийские взгляды и, используя свои служебные возможности, передавал врагу информацию о:

• последствиях обстрелов военных объектов и критической инфраструктуры;

• местах расположения подразделений ПВО;

• скоплениях техники;

• локациях, связанных с производством БПЛА.

Кроме того, на своей странице во "Вконтакте" мужчина публично призывал к изменению границ Украины, отрицал агрессию рф и оправдывал оккупацию.

В ноябре 2025 года ему сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без залога.

