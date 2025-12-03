Собирал информацию для рф об ударах, ПВО и военных объектах: в Киеве разоблачен сотрудник охранной компании
Киев • УНН
В Киеве разоблачен сотрудник охранной компании, который передавал российским спецслужбам информацию о последствиях ударов, ПВО и военных объектах. Он также публично отрицал агрессию рф и оправдывал оккупацию.
В Киеве разоблачили сотрудника охранной компании, который, пользуясь служебным доступом, сливал российским спецслужбам данные об ударах по столице, ПВО и военным объектам. Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен сотрудник столичной охранной компании, который собирал и передавал представителям спецслужб рф данные о последствиях ударов по Киеву, военных объектах и критической инфраструктуре
По данным следствия, он имел пророссийские взгляды и, используя свои служебные возможности, передавал врагу информацию о:
• последствиях обстрелов военных объектов и критической инфраструктуры;
• местах расположения подразделений ПВО;
• скоплениях техники;
• локациях, связанных с производством БПЛА.
Кроме того, на своей странице во "Вконтакте" мужчина публично призывал к изменению границ Украины, отрицал агрессию рф и оправдывал оккупацию.
В ноябре 2025 года ему сообщено о подозрении по:
- ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
По ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без залога.
