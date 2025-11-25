Завод з літаком А-60, виробництво дронів, нафтотермінал і НПЗ у рф: Генштаб підтвердив ураження українськими "Барсами" і "Нептунами"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів окупантів українською зброєю - у таганрозі авіаремонтного заводу з експериментальним літаком А-60, підприємства з виробництва дронів "Молнія", у новоросійську нафтового терміналу, а також Туапсинського НПЗ, пише УНН.

Українською зброєю уражено низку стратегічних об’єктів окупантів. У рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора

Підтверджено ураження низки об'єктів окупантів.

Як вказано, спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Також це підприємство, як зазначається, здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф. За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400