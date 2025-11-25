Завод з літаком А-60, виробництво дронів, нафтотермінал і НПЗ у рф: Генштаб підтвердив ураження українськими "Барсами" і "Нептунами"
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження авіаремонтного заводу в Таганрозі з експериментальним літаком А-60 та підприємства з виробництва дронів. Також уражено нафтовий термінал у новоросійську та Туапсинський НПЗ.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів окупантів українською зброєю - у таганрозі авіаремонтного заводу з експериментальним літаком А-60, підприємства з виробництва дронів "Молнія", у новоросійську нафтового терміналу, а також Туапсинського НПЗ, пише УНН.
Українською зброєю уражено низку стратегічних об’єктів окупантів. У рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора
Підтверджено ураження низки об'єктів окупантів.
Зокрема, у м. Таганрог Ростовської області рф зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро"
Як вказано, спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.
Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60
Також це підприємство, як зазначається, здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф. За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
