Завод з літаком А-60, виробництво дронів, нафтотермінал і НПЗ у рф: Генштаб підтвердив ураження українськими "Барсами" і "Нептунами"

Ексклюзив
10:00 • 10319 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 11590 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 20943 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 30427 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 28320 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 26013 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 44872 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 70368 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 60449 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51703 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Публікації
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 10321 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 69712 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 97888 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 88493 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 94796 перегляди
Завод з літаком А-60, виробництво дронів, нафтотермінал і НПЗ у рф: Генштаб підтвердив ураження українськими "Барсами" і "Нептунами"

Київ • УНН

 • 1698 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження авіаремонтного заводу в Таганрозі з експериментальним літаком А-60 та підприємства з виробництва дронів. Також уражено нафтовий термінал у новоросійську та Туапсинський НПЗ.

Завод з літаком А-60, виробництво дронів, нафтотермінал і НПЗ у рф: Генштаб підтвердив ураження українськими "Барсами" і "Нептунами"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів окупантів українською зброєю - у таганрозі авіаремонтного заводу з експериментальним літаком А-60, підприємства з виробництва дронів "Молнія", у новоросійську нафтового терміналу, а також Туапсинського НПЗ, пише УНН.

Українською зброєю уражено низку стратегічних об’єктів окупантів. У рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора

- повідомили в Генштабі.

Підтверджено ураження низки об'єктів окупантів.

Зокрема, у м. Таганрог Ростовської області рф зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро"

- зазначається у повідомленні Генштабу.

Як вказано, спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60

- повідомили у Генштабі.

Також це підприємство, як зазначається, здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї рф. За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Безпілотники ЦСО "А" СБУ знищили у новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари15.11.25, 16:52 • 8576 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Ту-95
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Ракетна система С-400
Україна