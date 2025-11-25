Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение авиаремонтного завода в Таганроге с экспериментальным самолетом А-60 и предприятия по производству дронов. Также поражены нефтяной терминал в Новороссийске и Туапсинский НПЗ.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов оккупантов украинским оружием - в Таганроге авиаремонтного завода с экспериментальным самолетом А-60, предприятия по производству дронов "Молния", в Новороссийске нефтяного терминала, а также Туапсинского НПЗ, пишет УНН.
Украинским оружием поражен ряд стратегических объектов оккупантов. В рамках снижения военно-экономического и наступательного потенциалов российского агрессора в ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БпЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун" нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора
Подтверждено поражение ряда объектов оккупантов.
В частности, в г. Таганрог Ростовской области рф зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро"
Как указано, наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.
Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60
Также это предприятие, как отмечается, осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Кроме того, подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае рф. По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400
Степень нанесенного ущерба уточняется.
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии россии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
