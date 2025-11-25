$42.370.10
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствий
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану Трампа
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение авиаремонтного завода в Таганроге с экспериментальным самолетом А-60 и предприятия по производству дронов. Также поражены нефтяной терминал в Новороссийске и Туапсинский НПЗ.

Завод с самолетом А-60, производство дронов, нефтетерминал и НПЗ в рф: Генштаб подтвердил поражение украинскими "Барсами" и "Нептунами"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов оккупантов украинским оружием - в Таганроге авиаремонтного завода с экспериментальным самолетом А-60, предприятия по производству дронов "Молния", в Новороссийске нефтяного терминала, а также Туапсинского НПЗ, пишет УНН.

Украинским оружием поражен ряд стратегических объектов оккупантов. В рамках снижения военно-экономического и наступательного потенциалов российского агрессора в ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БпЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун" нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам российского агрессора

- сообщили в Генштабе.

Подтверждено поражение ряда объектов оккупантов.

В частности, в г. Таганрог Ростовской области рф зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро"

- отмечается в сообщении Генштаба.

Как указано, наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.

Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60

- сообщили в Генштабе.

Также это предприятие, как отмечается, осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае рф. По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400

- говорится в сообщении Генштаба.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии россии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Ту-95
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-400
Украина