Беспилотники ЦСО "А" СБУ уничтожили в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара
Киев • УНН
Центр специальных операций "Альфа" СБУ уничтожил 4 пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф" и 2 радара в Новороссийске. Спутниковые снимки подтвердили поражение на территории воинской части.
Центр специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины дронами уничтожил в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Подробности
Появились новые данные о последствиях вчерашней атаки дальнобойных беспилотников Центра спецопераций "Альфа" СБУ в Новороссийске.
Спутниковые снимки подтверждают, что Служба безопасности успешно уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Также враг недосчитался двух важных радаров — раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целеуказания 92Н6 ("Grave Stone").
Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.
Эта операция была проведена СБУ при поддержке Сил безопасности и обороны (ГУР МОУ, ССО ВСУ, Госпогранслужбы).
СБУ продолжает методическую работу по уничтожению систем ПВО противника, которые защищают важные военные, инфраструктурные и логистические объекты врага. Каждая такая уничтоженная система - это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты
Напомним
Украинские Силы обороны в ночь на 14 ноября осуществили масштабную операцию против критической военной и топливной инфраструктуры России. Генеральный штаб официально подтвердил поражение пункта базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области и склада горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса.