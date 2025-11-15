Безпілотники ЦСО "А" СБУ знищили у новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України дронами знищили у новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

З’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Новоросійську.

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone").

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система - це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети