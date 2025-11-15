$42.060.00
17:21 • 5612 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16571 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29427 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28523 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44161 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41585 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36031 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28641 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19021 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68623 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Графіки відключень електроенергії
Безпілотники ЦСО "А" СБУ знищили у новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

Київ • УНН

 • 3166 перегляди

Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищив 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" та 2 радари у Новоросійську. Супутникові знімки підтвердили ураження на території військової частини.

Безпілотники ЦСО "А" СБУ знищили у новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України дронами знищили у новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

З’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Новоросійську.

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone").

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система - це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

Українські Сили оборони в ніч на 14 листопада здійснили масштабну операцію проти критичної військової та паливної інфраструктури росії. Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження пункту базування кораблів у новоросійську, нафтопереробного заводу в саратовській області та складу пально-мастильних матеріалів поблизу енгельса.

Павло Башинський

