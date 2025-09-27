Загрожує не лише росії та Китаю: лавров заявив, що НАТО намагається взяти у військове кільце всю Євразію
Київ • УНН
Глава мзс рф Сергій Лавров на Генасамблеї ООН заявив, що росія не має наміру нападати на країни НАТО та ЄС, але НАТО загрожує всій Євразії. Він також висловився за реформування Радбезу ООН та засудив напад ХАМАС на Ізраїль.
Глава мзс рф сергій лавров виступив на Генасамблеї ООН і зробив низку гучних і не дуже заяв. Він запевняв, що росія нібито не має наміру нападати на країни НАТО і ЄС, але одразу ж наголосив - НАТО нібито намагається взяти у військове кільце всю Євразію, передає УНН.
Деталі
Приведемо низку заяв лаврова, якими він старався надурити та налякати ООН:
— росія відкрита до мирних переговорів та сподівається на врегулювання українського конфлікту завдяки продовженню діалогу між москвою та Вашингтоном;
— росія не має наміру нападати на країни НАТО і ЄС, але будь-яка агресія на адресу росії викличе "рішучу відсіч";
— НАТО загрожує не лише росії та Китаю, вона намагається взяти у військове кільце всю Євразію;
— росія виступає за реформування Радбезу ООН, але при цьому "не агітує за революцію проти будь-кого";
— росія жорстко засудила напад "Хамасу" на Ізраїль, але немає жодного виправдання загибелі палестинців у секторі Газа та планів з анексії Західного берега річки Йордан.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про необхідність збиття російських літаків, що вторгаються у повітряний простір Альянсу.