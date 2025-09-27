Загрожує не лише росії та Китаю: лавров заявив, що НАТО намагається взяти у військове кільце всю Євразію

Глава мзс рф Сергій Лавров на Генасамблеї ООН заявив, що росія не має наміру нападати на країни НАТО та ЄС, але НАТО загрожує всій Євразії. Він також висловився за реформування Радбезу ООН та засудив напад ХАМАС на Ізраїль.