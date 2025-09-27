$41.490.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Загрожує не лише росії та Китаю: лавров заявив, що НАТО намагається взяти у військове кільце всю Євразію

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Глава мзс рф Сергій Лавров на Генасамблеї ООН заявив, що росія не має наміру нападати на країни НАТО та ЄС, але НАТО загрожує всій Євразії. Він також висловився за реформування Радбезу ООН та засудив напад ХАМАС на Ізраїль.

Загрожує не лише росії та Китаю: лавров заявив, що НАТО намагається взяти у військове кільце всю Євразію

Глава мзс рф сергій лавров виступив на Генасамблеї ООН і зробив низку гучних і не дуже заяв. Він запевняв, що росія нібито не має наміру нападати на країни НАТО і ЄС, але одразу ж наголосив - НАТО нібито намагається взяти у військове кільце всю Євразію, передає УНН.

Деталі

Приведемо низку заяв лаврова, якими він старався надурити та налякати ООН:

— росія відкрита до мирних переговорів та сподівається на врегулювання українського конфлікту завдяки продовженню діалогу між москвою та Вашингтоном;

— росія не має наміру нападати на країни НАТО і ЄС, але будь-яка агресія на адресу росії викличе "рішучу відсіч";

— НАТО загрожує не лише росії та Китаю, вона намагається взяти у військове кільце всю Євразію;

— росія виступає за реформування Радбезу ООН, але при цьому "не агітує за революцію проти будь-кого";

— росія жорстко засудила напад "Хамасу" на Ізраїль, але немає жодного виправдання загибелі палестинців у секторі Газа та планів з анексії Західного берега річки Йордан.

Країни ООН мають об'єднати зусилля, щоб змусити росію рухатися до миру – Президент України

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про необхідність збиття російських літаків, що вторгаються у повітряний простір Альянсу.

Антоніна Туманова

