Угрожает не только россии и Китаю: Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию

Глава мид рф сергей лавров на Генассамблее ООН заявил, что россия не намерена нападать на страны НАТО и ЕС, но НАТО угрожает всей Евразии. Он также высказался за реформирование Совбеза ООН и осудил нападение ХАМАС на Израиль.