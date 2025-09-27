$41.490.00
Угрожает не только россии и Китаю: Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Глава мид рф сергей лавров на Генассамблее ООН заявил, что россия не намерена нападать на страны НАТО и ЕС, но НАТО угрожает всей Евразии. Он также высказался за реформирование Совбеза ООН и осудил нападение ХАМАС на Израиль.

Угрожает не только россии и Китаю: Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию

Глава мид рф сергей лавров выступил на Генассамблее ООН и сделал ряд громких и не очень заявлений. Он уверял, что россия якобы не намерена нападать на страны НАТО и ЕС, но сразу же подчеркнул – НАТО якобы пытается взять в военное кольцо всю Евразию, передает УНН.

Детали

Приведем ряд заявлений лаврова, которыми он старался обмануть и напугать ООН:

— россия открыта к мирным переговорам и надеется на урегулирование украинского конфликта благодаря продолжению диалога между Москвой и Вашингтоном;

— россия не намерена нападать на страны НАТО и ЕС, но любая агрессия в адрес России вызовет "решительный отпор";

— НАТО угрожает не только России и Китаю, она пытается взять в военное кольцо всю Евразию;

— россия выступает за реформирование Совбеза ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого-либо";

— россия жестко осудила нападение "Хамаса" на Израиль, но нет никакого оправдания гибели палестинцев в секторе Газа и планов по аннексии Западного берега реки Иордан.

Страны ООН должны объединить усилия, чтобы заставить Россию двигаться к миру – Президент Украины24.09.25, 06:08 • 3809 просмотров

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сбития российских самолетов, вторгающихся в воздушное пространство Альянса.

Антонина Туманова

