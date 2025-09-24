Страны ООН должны объединить усилия, чтобы заставить Россию двигаться к миру – Президент Украины

Страны Организации Объединенных Наций должны приложить совместные усилия, чтобы заставить Россию двигаться к миру. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Детали

Глава государства отметил, что внимание мира к Организации Объединенных Наций ослабевает, ООН теряет влияние и слишком часто ощущается нехватка реальных решений для фундаментальных вопросов.

Именно об этом мы должны говорить сегодня – об инструментах, которые, к сожалению, сейчас не работают. Но они заработают, я уверен, они заработают, если вы будете действовать активно, если мы будем действовать активно. Ведь главный инструмент – в ваших руках – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что Россия использует право вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы затягивать войну и продолжать убийства.

Путин заботится только о том, чтобы использовать каждую встречу, каждый шанс для продолжения войны. Ежедневно Россия убивает наших людей, разрушает наши города и не подает никаких признаков того, что она когда-либо вернется к принципам Устава ООН - сказал Глава государства.

Он отметил, что Украина совместно с Великобританией, Францией и более чем 30 странами строит новую архитектуру безопасности в рамках коалиции желающих.

Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов. Реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет пересечь снова - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский акцентировал, что укрепление противовоздушной обороны Украины и партнеров с помощью совместной системы противодействия ракетам и беспилотникам заставит Россию прекратить свои атаки с воздуха и искать перемирия на земле.

Вы – Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Франция, постоянные члены Совета Безопасности, – представляете ключевую мировую силу, силу, которая должна действовать, когда международное право не в состоянии этого сделать. И нет, не Россия. Этой войной Россия дискредитировала себя: даже те, кто еще пока не критикует Путина открыто, все равно чувствуют, что присутствие России не несет ничего хорошего - отметил Зеленский.

По его словам, страны – члены Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом должны объединить усилия, чтобы заставить Россию остановить войну.

Если вы объединитесь, чтобы положить конец этой войне, даже Россия будет вынуждена подчиниться. А если некоторые из вас будут действовать, а другие будут медлить, война будет продолжаться - убежден он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина стремится к миру больше других государств, в то время как Россия игнорирует потери и жизни своих людей. По мнению Президента, общий голос ООН заставит Россию почувствовать последствия войны и начать путь к миру.

"Будьте действенной силой. Действуйте вместе. Пожалуйста. Объединитесь наконец, чтобы остановить войну России. И мы знаем, как гарантировать безопасность. Сейчас нужен сильный толчок, чтобы заставить Россию двигаться к миру", – подытожил Глава государства.

Напомним

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина строит новую архитектуру безопасности вместе с Великобританией, Францией и более чем 30 странами. Это происходит после того, как Будапештский меморандум, который должен был гарантировать безопасность, "провалился" и превратился в "пустые слова".

