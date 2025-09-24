Країни ООН мають об’єднати зусилля, щоб змусити росію рухатися до миру – Президент України

Країни Організації Об’єднаних Націй мають докласти спільних зусиль, щоб змусити Росію рухатися до миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Деталі

Глава держави зазначив, що увага світу до Організації Об’єднаних Націй слабшає, ООН втрачає вплив і надто часто відчувається брак реальних рішень для фундаментальних питань.

Саме про це ми маємо говорити сьогодні – про інструменти, які, на жаль, зараз не працюють. Але вони запрацюють, я впевнений, вони запрацюють, якщо ви діятимете активно, якщо ми діятимемо активно. Адже головний інструмент – у ваших руках – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що росія використовує право вето в Раді Безпеки ООН для того, щоб затягувати війну та продовжувати вбивства.

путін дбає лише про те, щоб використати кожну зустріч, кожен шанс для продовження війни. Щодня росія вбиває наших людей, руйнує наші міста й не подає жодних ознак того, що вона коли-небудь повернеться до принципів Статуту ООН - сказав Глава держави.

Він зазначив, що Україна спільно з Великою Британією, Францією та більш ніж 30 країнами будує нову архітектуру безпеки в межах коаліції охочих.

Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. Реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку росія не зможе перетнути знову - наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що зміцнення протиповітряної оборони України та партнерів за допомогою спільної системи протидії ракетам і безпілотникам змусить росію припинити свої атаки з повітря й шукати перемир'я на землі.

Ви – Сполучені Штати, Китай, Велика Британія, Франція, постійні члени Ради Безпеки, – представляєте ключову світову силу, силу, яка має діяти, коли міжнародне право не в змозі цього зробити. І ні, не росія. Цією війною росія дискредитувала себе: навіть ті, хто ще поки не критикує путіна відкрито, однаково відчувають, що присутність росії не несе нічого доброго - зауважив Зеленський.

За його словами, країни – члени Ради Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй загалом мають об’єднати зусилля, щоб змусити росію зупинити війну.

Якщо ви об'єднаєтеся, щоб покласти край цій війні, навіть Росія буде змушена підкоритися. А якщо деякі з вас діятимуть, а інші зволікатимуть, війна триватиме - переконаний він.

Володимир Зеленський додав, що Україна прагне миру більше за інші держави, натомість росія ігнорує втрати та життя своїх людей. На думку Президента, спільний голос ООН змусить росію відчути наслідки війни та розпочати шлях до миру.

"Будьте дієвою силою. Дійте разом. Будь ласка. Об'єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну Росії. І ми знаємо, як гарантувати безпеку. Зараз потрібен сильний поштовх, щоб змусити Росію рухатися до миру", – підсумував Глава держави.

Нагадаємо

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна будує нову архітектуру безпеки разом з Великою Британією, Францією та понад 30 країнами. Це відбувається після того, як Будапештський меморандум, що мав гарантувати безпеку, "провалився" і перетворився на "порожні слова".

