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За підтримку України: Зеленський нагородив главу МЗС Німеччини Бербок орденом

За підтримку України: Зеленський нагородив главу МЗС Німеччини Бербок орденом

Київ • УНН

 • 18450 перегляди

Анналену Бербок було нагороджено орденом Ярослава Мудрого третього ступеня, цю нагороду президент України присудив їй наприкінці минулого року своїм указом.

Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок орденом за підтримку України, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Видання уточнює, що Анналену Бербок було нагороджено орденом Ярослава Мудрого третього ступеня, цю нагороду президент України присудив їй наприкінці минулого року своїм указом.

Тоді орден третього ступеня також був присуджений депутатам бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн і Антону Хофрайтеру. Найвищого ступеня ордена Ярослава Мудрого були удостоєні наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль-Сауд, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова уряду Албанії Еді Рама.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.

Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з неоголошеним візитом21.05.24, 08:49 • 47478 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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