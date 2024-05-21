За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Анна лену Бербок орденом За поддержку Украины, передает УНН со ссылкой на Bild.

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Издание уточняет, что Анналена Бербанк была награждена орденом Ярослава Мудрого третьей степени, эту награду президент Украины присудил ей в конце прошлого года своим указом.

Тогда орден третьей степени также был присужден депутатам Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман и Антону Хофрайтеру. Высшей степени ордена Ярослава Мудрого были удостоены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель правительства Албании Эди Рама.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Во время встречи отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом