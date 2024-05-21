За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  56612 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  58063 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  94389 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100132 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102586 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  180821 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131248 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198649 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183045 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191533 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Публикации

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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16 мая 2024, 08:19  •  350152 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  402780 просмотра

За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Анналена Бербок была награждена орденом Ярослава Мудрого третьей степени, эту награду президент Украины присудил ей в конце прошлого года своим указом.

политика •   •  4196 просмотра
За поддержку Украины: Зеленский наградил главу МИД Германии Бербок орденом

Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines во время перелета из Великобритании в Сингапур столкнулся с сильной турбулентностью, в результате чего 30 человек получили травмы, один пассажир погиб. Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку в Бангкоке.

Новости Мира •   •  3717 просмотра
Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

В Запорижжи с 21 мая полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках, чтобы обеспечить надлежащий контроль за перевозками пассажиров, предотвратить несчастные случаи и повысить качество обслуживания.

Общество •   •  3829 просмотра
В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

По территории Польши проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.

Новости Мира •   •  3728 просмотра
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Microsoft представила новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+, которая позволяет пользователям Windows 11 находить и восстанавливать свои прошлые действия на ПК, записывая все, что они делают.

Технологии •   •  4133 просмотра
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.

Война •   •  6045 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Во время встречи Зеленский и Бербок отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

политика •   •  5521 просмотра
Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

Министерство обороны подписало новые контракты на закупку 4200 беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic 3e, в результате чего общее количество законтрактованных беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic достигло 8200 комплектов.

Война •   •  5632 просмотра
Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

15-летний мальчик и 41-летний мужчина пострадали в результате вражеских обстрелов города Херсона и одного из сел Херсонской области.

Война •   •  5764 просмотра
Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

Согласно новому постановлению Кабинета Министров, женщинам-врачам и фармацевтам теперь для официального трудоустройства в Украине нужен военный билет.

Общество •   •  6303 просмотра
Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства