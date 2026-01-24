За кілька місяців було знищено понад 400 ворожих БПЛА "Шахед" - СБУ

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 10182 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 18261 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 23449 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 39657 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 38611 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 32213 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27776 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 56679 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 51315 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22538 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"
24 січня, 06:01
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії
24 січня, 06:59
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW
24 січня, 08:12
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
24 січня, 08:56
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
11:07
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 89839 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
11:07
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
24 січня, 08:56
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56
За кілька місяців було знищено понад 400 ворожих БПЛА "Шахед" - СБУ

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Перехоплювачі ППО у складі ЦСО «Альфа» СБУ захищають небо від російських дронів.

За кілька місяців було знищено понад 400 ворожих БПЛА "Шахед" - СБУ

Команда перехоплювачів ППО у складі Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України захищає небо країни від російських дронів. За кілька місяців було знищено понад 400 ворожих ударних БПЛА типу "шахед", повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Саме цими безпілотниками рф системно тероризує українські міста. Під атаками опиняються житлові квартали, лікарні, об’єкти енергетики та інша критична інфраструктура. Кожен перехоплений дрон - це мінус одна загроза для твоїх близьких

- заявили в СБУ.

Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка
23.01.26, 23:06

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Україна