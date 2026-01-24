За кілька місяців було знищено понад 400 ворожих БПЛА "Шахед" - СБУ

Команда перехоплювачів ППО у складі Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України захищає небо країни від російських дронів. За кілька місяців було знищено понад 400 ворожих ударних БПЛА типу "шахед", повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Саме цими безпілотниками рф системно тероризує українські міста. Під атаками опиняються житлові квартали, лікарні, об’єкти енергетики та інша критична інфраструктура. Кожен перехоплений дрон - це мінус одна загроза для твоїх близьких - заявили в СБУ.

Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка