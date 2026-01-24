За несколько месяцев было уничтожено более 400 вражеских БПЛА "Шахед" - СБУ
Киев • УНН
Перехватчики ПВО в составе ЦСО "Альфа" СБУ защищают небо от российских дронов.
Команда перехватчиков ПВО в составе Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины защищает небо страны от российских дронов. За несколько месяцев было уничтожено более 400 вражеских ударных БПЛА типа "шахед", сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Подробности
Именно этими беспилотниками РФ системно терроризирует украинские города. Под атаками оказываются жилые кварталы, больницы, объекты энергетики и другая критическая инфраструктура. Каждый перехваченный дрон - это минус одна угроза для твоих близких
Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка23.01.26, 23:06 • 3400 просмотров