За несколько месяцев было уничтожено более 400 вражеских БПЛА "Шахед" - СБУ

Эксклюзив
10:00 • 10182 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 18269 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 23452 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 39660 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 38613 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32213 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27776 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 56683 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 51318 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22538 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"24 января, 06:01 • 11178 просмотра
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии24 января, 06:59 • 8166 просмотра
Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24 января, 08:12 • 6710 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 9492 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 5506 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 56688 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 72703 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 89840 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 84977 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 86160 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Абу-Даби
Харьковская область
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 5572 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 9572 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 29292 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 29130 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 43086 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Х-101

За несколько месяцев было уничтожено более 400 вражеских БПЛА "Шахед" - СБУ

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Перехватчики ПВО в составе ЦСО "Альфа" СБУ защищают небо от российских дронов.

За несколько месяцев было уничтожено более 400 вражеских БПЛА "Шахед" - СБУ

Команда перехватчиков ПВО в составе Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины защищает небо страны от российских дронов. За несколько месяцев было уничтожено более 400 вражеских ударных БПЛА типа "шахед", сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Именно этими беспилотниками РФ системно терроризирует украинские города. Под атаками оказываются жилые кварталы, больницы, объекты энергетики и другая критическая инфраструктура. Каждый перехваченный дрон - это минус одна угроза для твоих близких

- заявили в СБУ.

Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка23.01.26, 23:06 • 3400 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Служба безопасности Украины
Шахед-136
Украина