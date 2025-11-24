$42.270.11
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9190 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 7878 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 7740 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 6998 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31347 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22514 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23326 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28529 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32676 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС запроваджує єдиний стандарт зарядок: USB-C стане обов'язковим для більшості пристроїв з 2028 року

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Єврокомісія затвердила новий регламент, який вимагає від більшості зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила, що набудуть чинності 14 грудня 2028 року, охоплюють широкий спектр техніки.

ЄС запроваджує єдиний стандарт зарядок: USB-C стане обов’язковим для більшості пристроїв з 2028 року

Європейська комісія затвердила новий регламент, який зобов’яже більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила наберуть чинності 14 грудня 2028 року та охоплять широкий спектр техніки. Про це йдеться у матеріалі Офіційного журналу ЄС, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, новий регламент встановлює єдиний стандарт сумісності для зарядок, що працюють із пристроями потужністю до 100 Вт. Усі вони мають бути оснащені портом USB-C. На таких адаптерах з’явиться спеціальний логотип Common Charger, який інформуватиме споживачів про можливість використовувати одне зарядний пристрій для різних гаджетів.

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів 21.11.25, 04:37 • 3488 переглядiв

Під дію документа потрапляють зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, зарядних пристроїв для батарей загального призначення, а також для роутерів, модемів, ігрових консолей та іншої електроніки. Також у перелік входять блоки живлення для моніторів і деяких консолей – за умови, що вони підключаються через зовнішній перетворювач, а не напряму до мережі 220 В.

Це продовжує вже чинну політику ЄС щодо універсалізації портів. З грудня 2024 року всі смартфони та планшети, що продаються в ЄС, зобов’язані мати USB-C, а ноутбуки повинні відповідати цьому стандарту до квітня 2026 року.

В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості10.10.25, 18:17 • 100628 переглядiв

Степан Гафтко

