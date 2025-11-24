ЄС запроваджує єдиний стандарт зарядок: USB-C стане обов’язковим для більшості пристроїв з 2028 року

Європейська комісія затвердила новий регламент, який зобов’яже більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила наберуть чинності 14 грудня 2028 року та охоплять широкий спектр техніки. Про це йдеться у матеріалі Офіційного журналу ЄС, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, новий регламент встановлює єдиний стандарт сумісності для зарядок, що працюють із пристроями потужністю до 100 Вт. Усі вони мають бути оснащені портом USB-C. На таких адаптерах з’явиться спеціальний логотип Common Charger, який інформуватиме споживачів про можливість використовувати одне зарядний пристрій для різних гаджетів.

Під дію документа потрапляють зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, зарядних пристроїв для батарей загального призначення, а також для роутерів, модемів, ігрових консолей та іншої електроніки. Також у перелік входять блоки живлення для моніторів і деяких консолей – за умови, що вони підключаються через зовнішній перетворювач, а не напряму до мережі 220 В.

Це продовжує вже чинну політику ЄС щодо універсалізації портів. З грудня 2024 року всі смартфони та планшети, що продаються в ЄС, зобов’язані мати USB-C, а ноутбуки повинні відповідати цьому стандарту до квітня 2026 року.

