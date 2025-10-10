$41.510.10
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
14:10 • 11693 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 11808 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 15730 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 26969 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 30863 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17669 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18426 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 18160 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25831 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості

Київ • УНН

 8874 перегляди

Після обстрілів енергооб'єктів попит на зарядні станції збільшився, проте ціни на них залишаються стабільними, а з початку війни навіть знизилися. Вартість залежить від потужності, наприклад, EcoFlow RIVER 2 Max подешевшала з 60 тис. до 28 тис. гривень.

В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості

Після нічних обстрілів росії по енергооб’єктах України, попит на зарядні станції зріс у кілька разів. В мережі стверджується, що ціни на деякі зарядні станції почали рости з ночі, і деякі з них зросли майже на 8 тис. гривень, однак УНН дослідив ринок популярних серед українців зарядних станцій, і загалом наразі ціни залишаються стабільними, а з початку війни навпаки знизилися. 

Деталі

Вартість зарядних станцій залежить від потужності. Наприклад, зарядна станція потужністю до 500 Вт·год обійдеться в середньому 10-12 тис. гривень. 

За зарядні станції потужність від 500 до 1000 Вт·год вже стартує від 15 тис. до 35 тис. в залежності від виробника. 

Деякі ціни на зарядні станції в понад 3000 Вт·год сягають понад 100 тис. гривень, хоча ще можна знайти в діапазоні від 80 тис. до 90 тис. гривень. 

EcoFlow RIVER 2 Max

В основі станції лежить батарея LiFePO4 з ємністю 768 Вт/год, яка здатна витримати до 3000 циклів заряду. Станція підтримує кілька методів заряджання, включно зі швидким заряджанням від мережі змінного струму, під'єднанням до автомобільної системи, використанням сонячних батарей і заряджанням через порт USB-C.

У 2022 році вказана станція коштувала майже 60 тис. гривень, тоді як наразі її середня ціна - близько 28 тис. гривень. 

EcoFlow RIVER 3 UPS

Портативна зарядна станція забезпечує надійне живлення для різних пристроїв завдяки номінальній потужності 300 Вт і піковій потужності 600 Вт. Вона оснащена однією розеткою AC 230В, портом USB Type-C потужністю до 100 Вт, двома портами USB Type-A, автомобільною розеткою (прикурювачем) потужністю 126 Вт і роз'ємом XT60.

Станція підтримує заряджання через DC (320 Вт, час заряджання - 1 година), автомобільну розетку (100 Вт, час заряджання - 2,8 години) і сонячну панель (110 Вт, час заряджання - 2,6 години). 

Станція з’явилася у продажі у минулому році. Тоді її середня ціна становила близько 14 тис. гривень, а зараз за неї просять 12 тис. гривень. 

Нічна атака по енергетиці: аварійні відключення діють у восьми регіонах, включаючи Київ10.10.25, 17:13 • 1416 переглядiв

EcoFlow DELTA

Пристрій має акумулятор технології Li-ion з ємністю 1260 Вт-год, що забезпечує до 800 циклів заряджання. Номінальна потужність становить 1800 Вт, а пікова - до 3300 Вт, що дає змогу використовувати станцію для живлення енергоємних приладів. 

EcoFlow DELTA оснащена безліччю портів для підключення: 4 розетки AC 230В, 2 USB Type-C (до 60 Вт), 4 USB Type-A (18 Вт і 12 Вт), а також автомобільну розетку потужністю 108,8 Вт. Зарядка станції здійснюється за допомогою розетки AC (1200 Вт, повний заряд за 1,6 години), автомобільної розетки (100 Вт, заряджання за 13,5 годин) або сонячних панелей потужністю до 400 Вт (час заряджання приблизно 8 годин). 

У 2022 році станція в середньому коштувала близько 70 тис. гривень, тоді як зараз за неї віддають близько 40 тис. гривень. 

BLUETTI AC180P

Станція оснащена постійною потужністю 1800 Вт і ємністю 1440 Вт-год. Також має режим підйому потужності, який дозволяє легко живити пристрої з вихідною потужністю 2700 Вт, і різноманітні вихідні роз'єми, включаючи вихід змінного струму, USB-A, USB-C, вихід 12 В постійного струму і бездротову зарядну панель для життя на ходу і в дорозі. 

У 2023 році станція коштувала в середньому 45 тис. гривень, зараз - близько 35 тис. гривень. 

UGREEN PowerRoam 1200

Станція підтримує під'єднання безлічі пристроїв завдяки широкому набору роз'ємів: дві розетки AC 230В, два порти USB Type-C потужністю до 100 Вт, два USB Type-A порти з підтримкою QC 3.0, два DC виходи, автомобільна розетка (120 Вт) і XT60-конектор.

Батарея на основі LiFePO4 має ємність 1024 Вт-год і розрахована на понад 3000 циклів заряджання.

На початку 2023 року станція коштувала близько 30 тис. гривень, тоді як зараз її можна придбати в середньому за 27 тис. гривень. 

Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень10.10.25, 16:35 • 15731 перегляд

Павло Башинський

