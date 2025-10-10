В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости

После ночных обстрелов россии по энергообъектам Украины, спрос на зарядные станции вырос в несколько раз. В сети утверждается, что цены на некоторые зарядные станции начали расти с ночи, и некоторые из них выросли почти на 8 тыс. гривен, однако УНН исследовал рынок популярных среди украинцев зарядных станций, и в целом сейчас цены остаются стабильными, а с начала войны наоборот снизились.

Стоимость зарядных станций зависит от мощности. Например, зарядная станция мощностью до 500 Вт·ч обойдется в среднем 10-12 тыс. гривен.

За зарядные станции мощностью от 500 до 1000 Вт·ч уже стартует от 15 тыс. до 35 тыс. в зависимости от производителя.

Некоторые цены на зарядные станции более 3000 Вт·ч достигают более 100 тыс. гривен, хотя еще можно найти в диапазоне от 80 тыс. до 90 тыс. гривен.

EcoFlow RIVER 2 Max

В основе станции лежит батарея LiFePO4 емкостью 768 Вт/ч, которая способна выдержать до 3000 циклов заряда. Станция поддерживает несколько методов зарядки, включая быструю зарядку от сети переменного тока, подключение к автомобильной системе, использование солнечных батарей и зарядку через порт USB-C.

В 2022 году указанная станция стоила почти 60 тыс. гривен, тогда как сейчас ее средняя цена - около 28 тыс. гривен.

EcoFlow RIVER 3 UPS

Портативная зарядная станция обеспечивает надежное питание для различных устройств благодаря номинальной мощности 300 Вт и пиковой мощности 600 Вт. Она оснащена одной розеткой AC 230В, портом USB Type-C мощностью до 100 Вт, двумя портами USB Type-A, автомобильной розеткой (прикуривателем) мощностью 126 Вт и разъемом XT60.

Станция поддерживает зарядку через DC (320 Вт, время зарядки - 1 час), автомобильную розетку (100 Вт, время зарядки - 2,8 часа) и солнечную панель (110 Вт, время зарядки - 2,6 часа).

Станция появилась в продаже в прошлом году. Тогда ее средняя цена составляла около 14 тыс. гривен, а сейчас за нее просят 12 тыс. гривен.

EcoFlow DELTA

Устройство имеет аккумулятор технологии Li-ion с емкостью 1260 Вт-ч, что обеспечивает до 800 циклов зарядки. Номинальная мощность составляет 1800 Вт, а пиковая - до 3300 Вт, что позволяет использовать станцию для питания энергоемких приборов.

EcoFlow DELTA оснащена множеством портов для подключения: 4 розетки AC 230В, 2 USB Type-C (до 60 Вт), 4 USB Type-A (18 Вт и 12 Вт), а также автомобильную розетку мощностью 108,8 Вт. Зарядка станции осуществляется с помощью розетки AC (1200 Вт, полный заряд за 1,6 часа), автомобильной розетки (100 Вт, зарядка за 13,5 часов) или солнечных панелей мощностью до 400 Вт (время зарядки примерно 8 часов).

В 2022 году станция в среднем стоила около 70 тыс. гривен, тогда как сейчас за нее отдают около 40 тыс. гривен.

BLUETTI AC180P

Станция оснащена постоянной мощностью 1800 Вт и емкостью 1440 Вт-ч. Также имеет режим подъема мощности, который позволяет легко питать устройства с выходной мощностью 2700 Вт, и разнообразные выходные разъемы, включая выход переменного тока, USB-A, USB-C, выход 12 В постоянного тока и беспроводную зарядную панель для жизни на ходу и в дороге.

В 2023 году станция стоила в среднем 45 тыс. гривен, сейчас - около 35 тыс. гривен.

UGREEN PowerRoam 1200

Станция поддерживает подключение множества устройств благодаря широкому набору разъемов: две розетки AC 230В, два порта USB Type-C мощностью до 100 Вт, два USB Type-A порта с поддержкой QC 3.0, два DC выхода, автомобильная розетка (120 Вт) и XT60-коннектор.

Батарея на основе LiFePO4 имеет емкость 1024 Вт-ч и рассчитана на более 3000 циклов зарядки.

В начале 2023 года станция стоила около 30 тыс. гривен, тогда как сейчас ее можно приобрести в среднем за 27 тыс. гривен.

