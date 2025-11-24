$42.270.11
Эксклюзив
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
ЕС вводит единый стандарт зарядных устройств: USB-C станет обязательным для большинства устройств с 2028 года

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Еврокомиссия утвердила новый регламент, который требует от большинства зарядных устройств мощностью до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила, которые вступят в силу 14 декабря 2028 года, охватывают широкий спектр техники.

Европейская комиссия утвердила новый регламент, который обяжет большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила вступят в силу 14 декабря 2028 года и охватят широкий спектр техники. Об этом говорится в материале Официального журнала ЕС, пишет УНН.

Детали

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, новый регламент устанавливает единый стандарт совместимости для зарядок, работающих с устройствами мощностью до 100 Вт. Все они должны быть оснащены портом USB-C. На таких адаптерах появится специальный логотип Common Charger, который будет информировать потребителей о возможности использовать одно зарядное устройство для разных гаджетов.

OpenAI официально запускает групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей21.11.25, 04:37 • 3502 просмотра

Под действие документа попадают внешние блоки питания для беспроводных зарядок, зарядных устройств для батарей общего назначения, а также для роутеров, модемов, игровых консолей и другой электроники. Также в перечень входят блоки питания для мониторов и некоторых консолей – при условии, что они подключаются через внешний преобразователь, а не напрямую к сети 220 В.

Это продолжает уже действующую политику ЕС по универсализации портов. С декабря 2024 года все смартфоны и планшеты, продаваемые в ЕС, обязаны иметь USB-C, а ноутбуки должны соответствовать этому стандарту до апреля 2026 года.

В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости10.10.25, 18:17 • 100628 просмотров

Степан Гафтко

