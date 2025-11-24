ЕС вводит единый стандарт зарядных устройств: USB-C станет обязательным для большинства устройств с 2028 года

Европейская комиссия утвердила новый регламент, который обяжет большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт перейти на USB Type-C. Правила вступят в силу 14 декабря 2028 года и охватят широкий спектр техники. Об этом говорится в материале Официального журнала ЕС, пишет УНН.

Детали

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, новый регламент устанавливает единый стандарт совместимости для зарядок, работающих с устройствами мощностью до 100 Вт. Все они должны быть оснащены портом USB-C. На таких адаптерах появится специальный логотип Common Charger, который будет информировать потребителей о возможности использовать одно зарядное устройство для разных гаджетов.

Под действие документа попадают внешние блоки питания для беспроводных зарядок, зарядных устройств для батарей общего назначения, а также для роутеров, модемов, игровых консолей и другой электроники. Также в перечень входят блоки питания для мониторов и некоторых консолей – при условии, что они подключаются через внешний преобразователь, а не напрямую к сети 220 В.

Это продолжает уже действующую политику ЕС по универсализации портов. С декабря 2024 года все смартфоны и планшеты, продаваемые в ЕС, обязаны иметь USB-C, а ноутбуки должны соответствовать этому стандарту до апреля 2026 года.

