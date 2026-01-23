ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів

ЄС близькі до угоди зі США та Україною про єдину рамкову програму щодо забезпечення процвітання (Prosperity Framework) для післявоєнної України, і цей документ пропонує відповідь, побудовану на п'яти ключових стовпах, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після неформальної зустрічі членів Євроради 22 січня, пише УНН.

Робота над аспектами безпеки та процвітання в межах мирних переговорів просувається успішно. Щодо гарантій безпеки, Паризька зустріч принесла хороший прогрес. Як ви знаєте, ми зараз чекаємо на відповідь росії. А щодо процвітання, ми близькі до угоди зі США та Україною про єдину рамкову програму щодо забезпечення процвітання - сказала фон дер Ляєн.

У ній, за словами фон дер Ляєн, розглядається, "як ми можемо підвищити процвітання України в момент досягнення мирного припинення вогню".

"Ідеться про єдиний документ, що представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо післявоєнного майбутнього України. Він спирається на важливу роботу Світового банку з оцінки потреб", - зазначила голова Єврокомісії.

"І він пропонує відповідь, побудовану на п'яти ключових стовпах: по-перше, підвищення продуктивності шляхом реформ, сприятливих для бізнесу, та посилення ринкової конкуренції.

По-друге, прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС шляхом реформ у ключових секторах економіки.

Третій стовп полягає у значному збільшенні інвестицій. Ukraine Investment Framework, частина нашого Ukraine Facility, уже діє. Тож ми можемо використовувати структури, які ми вже створили з початку війни. Вона була основним інвестиційним інструментом ЄС для країни. Вона явно дає результати.

Четвертий стовп - це посилення координації донорів. Надійна та перевірена структура вже існує через Ukraine Donor Platform. Вона об'єднує країни G7, Європейську комісію, Україну та інших партнерів.

І, нарешті, п'ятий стовп стосується фундаментальних реформ. Це означає зміцнення верховенства права. Активізацію зусиль проти корупції. І модернізацію державного управління. Тому що саме так ви будуєте довіру. Довіра ваших партнерів та довіра інвесторів має першочергове значення", - пояснила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії вказала, що "ця угода щодо рамкової програми процвітання (Prosperity Framework) є дуже важливою віхою".

"Як я вже сказала, ми майже закінчили. Ми активно готуємо майбутнє України як сучасної, суверенної та вільної країни. Це потужний сигнал нашому сміливому сусіду та партнеру у важкі часи", - підсумувала вона.

