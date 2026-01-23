ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов

ЕС близок к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе по обеспечению процветания (Prosperity Framework) для послевоенной Украины, и этот документ предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформальной встречи членов Евросовета 22 января, пишет УНН.

Работа над аспектами безопасности и процветания в рамках мирных переговоров продвигается успешно. Что касается гарантий безопасности, Парижская встреча принесла хороший прогресс. Как вы знаете, мы сейчас ждем ответа России. А что касается процветания, мы близки к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе по обеспечению процветания - сказала фон дер Ляйен.

В ней, по словам фон дер Ляйен, рассматривается, "как мы можем повысить процветание Украины в момент достижения мирного прекращения огня".

"Речь идет о едином документе, представляющем коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины. Он опирается на важную работу Всемирного банка по оценке потребностей", - отметила глава Еврокомиссии.

"И он предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах: во-первых, повышение производительности путем реформ, благоприятных для бизнеса, и усиление рыночной конкуренции.

Во-вторых, ускорение интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.

Третий столп заключается в значительном увеличении инвестиций. Ukraine Investment Framework, часть нашего Ukraine Facility, уже действует. Так что мы можем использовать структуры, которые мы уже создали с начала войны. Она была основным инвестиционным инструментом ЕС для страны. Она явно дает результаты.

Четвертый столп - это усиление координации доноров. Надежная и проверенная структура уже существует через Ukraine Donor Platform. Она объединяет страны G7, Европейскую комиссию, Украину и других партнеров.

И, наконец, пятый столп касается фундаментальных реформ. Это означает укрепление верховенства права. Активизацию усилий против коррупции. И модернизацию государственного управления. Потому что именно так вы строите доверие. Доверие ваших партнеров и доверие инвесторов имеет первостепенное значение", - пояснила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии указала, что "это соглашение по рамочной программе процветания (Prosperity Framework) является очень важной вехой".

"Как я уже сказала, мы почти закончили. Мы активно готовим будущее Украины как современной, суверенной и свободной страны. Это мощный сигнал нашему смелому соседу и партнеру в трудные времена", - подытожила она.

Зеленский: Украина и США разрабатывают дорожную карту процветания до 2040 года