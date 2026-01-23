$43.170.01
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 3278 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 6044 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 16794 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 39445 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 52040 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 38627 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
22 января, 14:44 • 32224 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 22771 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 21303 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов

Киев • УНН

 • 3268 просмотра

Еврокомиссия сообщила о близости соглашения с США и Украиной относительно рамочной программы для послевоенной Украины. Документ предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах.

ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов

ЕС близок к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе по обеспечению процветания (Prosperity Framework) для послевоенной Украины, и этот документ предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформальной встречи членов Евросовета 22 января, пишет УНН.

Работа над аспектами безопасности и процветания в рамках мирных переговоров продвигается успешно. Что касается гарантий безопасности, Парижская встреча принесла хороший прогресс. Как вы знаете, мы сейчас ждем ответа России. А что касается процветания, мы близки к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе по обеспечению процветания

- сказала фон дер Ляйен.

В ней, по словам фон дер Ляйен, рассматривается, "как мы можем повысить процветание Украины в момент достижения мирного прекращения огня".

"Речь идет о едином документе, представляющем коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины. Он опирается на важную работу Всемирного банка по оценке потребностей", - отметила глава Еврокомиссии.

"И он предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах: во-первых, повышение производительности путем реформ, благоприятных для бизнеса, и усиление рыночной конкуренции.

Во-вторых, ускорение интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.

Третий столп заключается в значительном увеличении инвестиций. Ukraine Investment Framework, часть нашего Ukraine Facility, уже действует. Так что мы можем использовать структуры, которые мы уже создали с начала войны. Она была основным инвестиционным инструментом ЕС для страны. Она явно дает результаты.

Четвертый столп - это усиление координации доноров. Надежная и проверенная структура уже существует через Ukraine Donor Platform. Она объединяет страны G7, Европейскую комиссию, Украину и других партнеров.

И, наконец, пятый столп касается фундаментальных реформ. Это означает укрепление верховенства права. Активизацию усилий против коррупции. И модернизацию государственного управления. Потому что именно так вы строите доверие. Доверие ваших партнеров и доверие инвесторов имеет первостепенное значение", - пояснила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии указала, что "это соглашение по рамочной программе процветания (Prosperity Framework) является очень важной вехой".

"Как я уже сказала, мы почти закончили. Мы активно готовим будущее Украины как современной, суверенной и свободной страны. Это мощный сигнал нашему смелому соседу и партнеру в трудные времена", - подытожила она.

Зеленский: Украина и США разрабатывают дорожную карту процветания до 2040 года27.12.25, 23:30 • 4743 просмотра

Юлия Шрамко

