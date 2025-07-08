ЄС шукає шляхи покриття дефіциту бюджету України до $19 млрд наступного року - FT

Брюссель терміново вивчає способи покриття дефіциту бюджету України обсягом до 19 млрд доларів наступного року, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Європейська комісія обговорює варіанти з країнами-членами ЄС, включаючи напрямок військової підтримки Україні у вигляді позабюджетних грантів, авансові кредити з існуючої схеми підтримки G7 обсягом 50 млрд доларів для Києва та подальше використання російських державних активів, знерухомлених у ЄС", за словами кількох людей, знайомих з обговореннями.

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Прогнозований дефіцит бюджету України наступного року поки що не покритий зовнішнім фінансуванням, пише видання.

"Зростає занепокоєння з приводу наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню цього року [щоб полегшити фінансове становище України], змушені перераховувати свої витрати і усвідомити, що існує [фінансова] діра, як би вони не намагалися її скоротити", - сказав високопосадовець ЄС, який брав участь у переговорах з Києвом.

Єврокомісії вже довелося скоригувати витрати з потоків фінансування, пов'язаних з Україною, протягом 2025 року, повідомили чиновники Financial Times.

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Терміновість у Брюсселі у пошуку нового фінансування пов'язана з майбутнім самітом у Римі, присвяченим фінансуванню потреб України у відновленні, в якому візьме участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

МВФ оцінює, що потреби України у фінансуванні на наступний рік покриті, але це за умови закінчення цьогорічної війни або в середині 2026 року - сценарій, який Україна та ЄС не поділяють, пише видання. Керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва заявила минулого місяця, що Фонд "оцінить, чи збільшиться цей дефіцит фінансування, і чи вимагатиме він додаткового фінансування зовнішньої допомоги".

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Ціль полягає в тому, щоб забезпечити задоволення потреб України задовго до зими, особливо з урахуванням невизначених перспектив подальшої військової підтримки США, сказав один дипломат ЄС.

Одна пропозиція, якою Україна поділилася з країнами G7 і яка перебуває на розгляді Європейської комісії, полягає в тому, щоб спрямувати військову підтримку Україні як двосторонні гранти, які враховувалися б окремо як "позабюджетний зовнішній трансферт", і водночас зараховуючись до цільових показників видатків на національну оборону, зазначає видання.

Це служило б подвійній меті - сприяти зобов'язанням НАТО щодо збільшення національних оборонних витрат до 5 відсотків ВВП, одночасно надаючи підтримку Україні. "Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські збройні сили, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для посилення континентальної безпеки", - як вказано, написала Україна у документі, поширеному серед союзників G7 і з яким ознайомилася Financial Times.

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Єврокомісія мала обговорити цей та інші варіанти з міністрами фінансів ЄС у понеділок увечері, повідомили дві людини, знайомі з цим питанням.

"Очевидно, що військова підтримка України, яку надають держави-члени, - це не лише кошти на оборону України, а й на оборону Європи, і частина цього, звісно, ​​вважатиметься видатками на оборону", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Інший варіант - очікувати на виплати за існуючим інструментом G7 на 50 млрд доларів, який забезпечує Україні кредити на основі прибутку від російських державних активів, знерухомлених на Заході.

Без припинення вогню для стимулювання внутрішньої економіки України Київ очікує на дефіцит не менше 8 млрд доларів у 2026 році, навіть якщо деякі з обіцяних сум можуть бути надані партнерами, включаючи ЄС, Японію та США. Якщо цього не станеться, то дефіцит фінансування може сягнути 19 млрд доларів - пише видання.

Ще одним варіантом, як повідомляється, може стати отримання більшого з російських знерухомлених активів шляхом їхнього реінвестування в більш ризиковані класи активів - при цьому розробляється спосіб поділу відповідальності за потенційно більші фінансові втрати, який не зробить Бельгію, де зберігається більша частина активів, одноосібно відповідальною за них.

"Ми вивчаємо ці варіанти, включаючи можливість подальшого використання знерухомлених активів росії", - заявив минулого місяця комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс.

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