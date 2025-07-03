Україна отримала $22 млрд від партнерів, потреба до кінця року $39,3 млрд - Мінфін
Київ • УНН
Міністерство фінансів України залучило $22 млрд зовнішнього фінансування за перші шість місяців 2025 року. Міжнародна підтримка дозволила забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як внутрішні ресурси спрямовуються на безпеку й оборону.
Україна отримала цього року вже $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреба до кінця року - $39,3 млрд, повідомили у Міністерстві фінансів 3 липня, пише УНН.
Деталі
"За перші 6 місяців 2025 року Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету України зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів США", - ідеться у повідомленні.
Міжнародна підтримка, як вказано, дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони.
Надавачі бюджетної підтримки у 2025 році:
- країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) – 17,6 млрд дол.;
- ЄС (Ukraine Facility) – 3,8 млрд дол. (пільгове фінансування та гранти);
- МВФ – 400 млн дол.;
- Японія – 190 млн дол. (пільгове фінансування);
- Світовий банк – 50 млн дол. (пільгове фінансування).
У Мінфіні вказали, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року - 39,3 млрд доларів США.
Доповнення
Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери, як вказано, спрямували до України понад 137 млрд доларів США бюджетної підтримки.