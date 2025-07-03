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Україна отримала $22 млрд від партнерів, потреба до кінця року $39,3 млрд - Мінфін

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Міністерство фінансів України залучило $22 млрд зовнішнього фінансування за перші шість місяців 2025 року. Міжнародна підтримка дозволила забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як внутрішні ресурси спрямовуються на безпеку й оборону.

Україна отримала $22 млрд від партнерів, потреба до кінця року $39,3 млрд - Мінфін

Україна отримала цього року вже $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреба до кінця року - $39,3 млрд, повідомили у Міністерстві фінансів 3 липня, пише УНН.

Деталі

"За перші 6 місяців 2025 року Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету України зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів США", - ідеться у повідомленні.

Міжнародна підтримка, як вказано, дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони.  

Надавачі бюджетної підтримки у 2025 році:

  • країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) – 17,6 млрд дол.;
    • ЄС (Ukraine Facility) – 3,8 млрд дол. (пільгове фінансування та гранти);
      • МВФ – 400 млн дол.;
        • Японія – 190 млн дол. (пільгове фінансування);
          • Світовий банк – 50 млн дол. (пільгове фінансування).

            У Мінфіні вказали, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року - 39,3 млрд доларів США.

            Доповнення

            Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери, як вказано, спрямували до України понад 137 млрд доларів США бюджетної підтримки.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаФінанси
            Міжнародний валютний фонд
            Світовий банк
            Міністерство фінансів України
            Європейський Союз
            Японія
            Україна
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