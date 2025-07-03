Україна отримала $22 млрд від партнерів, потреба до кінця року $39,3 млрд - Мінфін

Україна отримала цього року вже $22 млрд зовнішнього фінансування, при цьому потреба до кінця року - $39,3 млрд, повідомили у Міністерстві фінансів 3 липня, пише УНН.

Деталі

"За перші 6 місяців 2025 року Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету України зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів США", - ідеться у повідомленні.

Міжнародна підтримка, як вказано, дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони.

Надавачі бюджетної підтримки у 2025 році:

країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів рф) – 17,6 млрд дол.;

ЄС (Ukraine Facility) – 3,8 млрд дол. (пільгове фінансування та гранти);

МВФ – 400 млн дол.;

Японія – 190 млн дол. (пільгове фінансування);

Світовий банк – 50 млн дол. (пільгове фінансування).

У Мінфіні вказали, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року - 39,3 млрд доларів США.

Доповнення

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери, як вказано, спрямували до України понад 137 млрд доларів США бюджетної підтримки.