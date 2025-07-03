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Украина получила $22 млрд от партнеров, потребность до конца года $39,3 млрд - Минфин

Киев • УНН

 • 141 просмотра

Министерство финансов Украины привлекло $22 млрд внешнего финансирования за первые шесть месяцев 2025 года. Международная поддержка позволила обеспечить расходы социально-гуманитарного направления, тогда как внутренние ресурсы направляются на безопасность и оборону.

Украина получила $22 млрд от партнеров, потребность до конца года $39,3 млрд - Минфин

Украина получила в этом году уже $22 млрд внешнего финансирования, при этом потребность до конца года - $39,3 млрд, сообщили в Министерстве финансов 3 июля, пишет УНН.

Детали

"За первые 6 месяцев 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет Украины внешнее финансирование в размере 22 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Международная поддержка, как указано, позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. В то же время все внутренние финансовые ресурсы Минфин продолжает направлять на сектор безопасности и обороны.

Поставщики бюджетной поддержки в 2025 году:

  • страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов рф) – 17,6 млрд долл.;
    • ЕС (Ukraine Facility) – 3,8 млрд долл. (льготное финансирование и гранты);
      • МВФ – 400 млн долл.;
        • Япония – 190 млн долл. (льготное финансирование);
          • Всемирный банк – 50 млн долл. (льготное финансирование).

            В Минфине указали, что потребность во внешнем финансировании до конца 2025 года - 39,3 млрд долларов США.

            Дополнение

            Всего с начала полномасштабной войны, международные партнеры, как указано, направили в Украину более 137 млрд долларов США бюджетной поддержки.

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаФинансы
            Международный валютный фонд
            Всемирный банк
            Министерство финансов Украины
            Европейский Союз
            Япония
            Украина
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