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ЕС ищет пути покрытия дефицита бюджета Украины до $19 млрд в следующем году - FT

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Европейская комиссия рассматривает варианты финансирования дефицита бюджета Украины на следующий год, который может достичь 19 млрд долларов. Обсуждаются внебюджетные гранты, авансовые кредиты и использование российских активов.

ЕС ищет пути покрытия дефицита бюджета Украины до $19 млрд в следующем году - FT

Брюссель срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины объемом до 19 млрд долларов в следующем году, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали 

"Европейская комиссия обсуждает варианты со странами-членами ЕС, включая направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, авансовые кредиты из существующей схемы поддержки G7 объемом 50 млрд долларов для Киева и дальнейшее использование российских государственных активов, обездвиженных в ЕС", по словам нескольких людей, знакомых с обсуждениями.

Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году пока не покрыт внешним финансированием, пишет издание.

"Растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [чтобы облегчить финансовое положение Украины], вынуждены пересчитывать свои расходы и осознать, что существует [финансовая] дыра, как бы они ни пытались ее сократить", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах с Киевом.

Еврокомиссии уже пришлось скорректировать расходы из потоков финансирования, связанных с Украиной, в течение 2025 года, сообщили чиновники Financial Times.

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Срочность в Брюсселе в поиске нового финансирования связана с предстоящим саммитом в Риме, посвященным финансированию потребностей Украины в восстановлении, в котором примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

МВФ оценивает, что потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты, но это при условии окончания нынешней войны либо в середине 2026 года - сценарий, который Украина и ЕС не разделяют, пишет издание. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила в прошлом месяце, что Фонд "оценит, увеличится ли этот дефицит финансирования, и потребует ли он дополнительного финансирования внешней помощи".

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Цель состоит в том, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей Украины задолго до зимы, особенно с учетом неопределенных перспектив дальнейшей военной поддержки США, сказал один дипломат ЕС.

Одно предложение, которым Украина поделилась со странами G7 и которое находится на рассмотрении Европейской комиссии, состоит в том, чтобы направлять военную поддержку Украине как двусторонние гранты, которые учитывались бы отдельно как "внебюджетный внешний трансферт", и одновременно засчитываясь в целевые показатели расходов на национальную оборону, отмечает издание.

Это служило бы двойной цели - способствовать обязательствам НАТО по увеличению национальных оборонных расходов до 5 процентов ВВП, одновременно оказывая поддержку Украине. "Вместо дублирования возможностей, европейские союзники могли бы софинансировать украинские вооруженные силы, рассматривая это как услугу, которую Украина оказывает для усиления континентальной безопасности", - как указано, написала Украина в документе, распространенном среди союзников G7 и с которым ознакомилась Financial Times.

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Еврокомиссия должна была обсудить этот и другие варианты с министрами финансов ЕС в понедельник вечером, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом.

"Очевидно, что военная поддержка Украины, которую оказывают государства-члены, - это не только средства на оборону Украины, но и на оборону Европы, и часть этого, конечно, будет считаться расходами на оборону", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой вариант - ожидать выплат по существующему инструменту G7 на 50 млрд долларов, который обеспечивает Украине кредиты на основе прибыли от российских государственных активов, обездвиженных на Западе.

Без прекращения огня для стимулирования внутренней экономики Украины Киев ожидает дефицит не менее 8 млрд долларов в 2026 году, даже если некоторые из обещанных сумм могут быть предоставлены партнерами, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, то дефицит финансирования может достичь 19 млрд долларов

- пишет издание.

Еще одним вариантом, как сообщается, может стать получение большего из российских обездвиженных активов путем их реинвестирования в более рискованные классы активов - при этом разрабатывается способ разделения ответственности за потенциально большие финансовые потери, который не сделает Бельгию, где хранится большая часть активов, единолично ответственной за них.

"Мы изучаем эти варианты, включая возможность дальнейшего использования обездвиженных активов России", - заявил в прошлом месяце комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Международный валютный фонд
Европейская комиссия
Financial Times
НАТО
Бельгия
Япония
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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