ЄС планує створити "Альянс дронів" з Україною до початку наступного року - Каллас

Гарантії безпеки для України є частиною дорожньої карти ЄС щодо оборони, і блок планує створити "Альянс дронів" з Україною до початку наступного року, повідомила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас 16 жовтня під час представлення дорожньої карти ЄС щодо оборони, пише УНН.

Деталі

"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною дорожньої карти (щодо оборони для зміцнення європейського оборонного потенціалу - ред.)", - сказала Каллас.

Каллас наголосила: "Найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість та сильна українська армія".

Тож тут ми також встановлюємо віхи, включаючи створення "Альянсу дронів" з Україною до початку наступного року - зазначила голова дипломатії ЄС.

ЄС інвестує 6 млрд євро у "Альянс дронів" на підтримку України

Каллас вказала: "Захист від безпілотників України - світового класу".

"Ми щойно були з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Вірккунен у Києві цього понеділка, також відвідавши заводи з виробництва безпілотників. Неймовірно, що вони роблять. Ми повинні використовувати їхній досвід на полі бою, а також їхні інновації, щоб разом розвивати це", - наголосила голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо

16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту щодо оборони ЄС "Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030". Вона включає чотири флагманські напрямки, 9 коаліцій спроможностей у різних галузях та визначає цілі для досягнення повної оборонної готовності до 2030 року.