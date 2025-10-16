Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається

Європейська комісія представила нову дорожню карту ЄС щодо оборони для зміцнення європейського оборонного потенціалу, повідомили у євроінституції у четвер, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Єврокомісія та Верховний представник ЄС запропонували державам-членам ЄС дорожню карту Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030 - комплексний план зміцнення європейських оборонних спроможностей", - ідеться у повідомленні.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що, "переходячи від планів до дій, дорожня карта пропонує чотири європейські флагманські напрямки: European Drone Defence Initiative, Eastern Flank Watch, European Air Shield і European Space Shield". "Це зміцнить нашу оборонну промисловість, прискорить виробництво та збереже нашу давню підтримку України", - вказала вона.

Як зазначається, дорожня карта ЄС щодо оборони "визначає чіткі цілі та етапи для усунення прогалин у спроможностях, прискорення інвестицій у оборону в усіх державах-членах та спрямування прогресу ЄС до повної оборонної готовності до 2030 року". "Зміцнення оборони Європи також означає тверду підтримку України", - наголосили у Єврокомісії.

Флагманські напрямки

Для швидкого реагування там, де спільний підхід є найефективнішим, дорожня карта щодо оборони пропонує чотири початкові європейські флагманські напрямки готовності, перелічені вище. "Вони посилять здатність Європи стримувати та захищатися на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі та в космосі, одночасно безпосередньо сприяючи досягненню цілей НАТО щодо спроможностей", - ідеться у повідомленні.

Готовність через коаліції спроможностей

"Досягнення повної оборонної готовності означає забезпечення того, щоб збройні сили держав-членів могли передбачати, готуватися та реагувати на будь-яку кризу, включаючи конфлікт високої інтенсивності. Дорожня карта закликає держави-члени завершити формування коаліцій спроможностей у дев'яти ключових сферах - для усунення критичних прогалин у спроможностях шляхом спільної розробки та закупівель", - сказано у повідомленні і перелічено:

протиповітряна та протиракетна оборона;

стратегічні засоби забезпечення;

військова мобільність;

артилерійські системи;

кібербезпека, штучний інтелект, радіоелектронна боротьба;

ракети та боєприпаси;

дрони та засоби протидії безпілотникам;

наземний бойовий компонент;

морський компонент.

Потужна, стійка та технологічно інноваційна оборонно-промислова база ЄС

"Для усунення прогалин потрібна оборонна промисловість ЄС, яка може забезпечити спроможності, необхідні державам-членам, у необхідних масштабах та швидкості. Слід використовувати весь потенціал інновацій для оборони, включаючи українські рішення. Слід забезпечити стійкість ланцюгів поставок оборонної продукції, зокрема шляхом зменшення критичної залежності від сировини та інших критично важливих ресурсів", - зазначили у Єврокомісії.

Збільшення інвестицій в оборону

"Спрощений та інтегрований європейський ринок оборонного обладнання є ключовим для масштабування виробництва, досягнення економії масштабу та стимулювання інновацій. До 2030 року метою є створення справжнього загальноєвропейського ринку з гармонізованими правилами, які дозволять промисловості постачати продукцію швидко та в обсягах", - ідеться у повідомленні.

Єврокомісія, як вказано, відстежуватиме промислові потужності - починаючи з протиповітряної та протиракетної оборони, дронів та космічних систем - щоб забезпечити, щоб Європа могла задовольнити свої найнагальніші потреби.

Дорожня карта, як вказано, відповідає плану ReArm Europe Plan/Readiness 2030.

"Європейська комісія та Верховний представник ЄС представлять цю дорожню карту Європейській раді, включаючи пропозиції щодо загальноєвропейських флагманських проектів, які допоможуть Європі досягти повної оборонної готовності до 2030 року", - сказано у повідомленні.

У дорожній карті, як повідомляється, також "викладено плани щодо створення загальноєвропейської зони військової мобільності до 2027 року з гармонізованими правилами та мережею наземних, повітряних та морських маршрутів для швидкого переміщення військ та техніки по всій Європі". Розроблена у тісній координації з НАТО, ця програма посилить здатність Європи швидко реагувати на кризи, вказали у Єврокомісії.

Доповнення

У березні 2025 року Єврокомісія та Верховний представник ЄС представили спільну "Білу книгу" з європейської оборони White Paper for European Defence - Readiness 2030, доповнену планом Єврокомісії ReArm Europe Plan/Readiness 2030 - амбітним оборонним пакетом, що надає державам-членам ЄС фінансові важелі для стимулювання інвестиційного сплеску в оборонний потенціал.

У червні 2025 року Єврорада попросила Єврокомісію та Верховного представника ЄС представити дорожню карту для огляду прогресу в "Білій книзі" та обговорення наступних кроків у реалізації її цілі щодо оборонної готовності.