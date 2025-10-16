$41.760.01
12:39 • 10162 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18159 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31703 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51183 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17972 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36848 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29089 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25024 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34844 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54964 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається

Київ • УНН

 • 10181 перегляди

Європейська комісія представила дорожню карту "Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030" для зміцнення європейських оборонних спроможностей. Вона включає чотири флагманські напрямки та визначає цілі для досягнення повної оборонної готовності до 2030 року.

Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається

Європейська комісія представила нову дорожню карту ЄС щодо оборони для зміцнення європейського оборонного потенціалу, повідомили у євроінституції у четвер, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Єврокомісія та Верховний представник ЄС запропонували державам-членам ЄС дорожню карту Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030 - комплексний план зміцнення європейських оборонних спроможностей", - ідеться у повідомленні.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що, "переходячи від планів до дій, дорожня карта пропонує чотири європейські флагманські напрямки: European Drone Defence Initiative, Eastern Flank Watch, European Air Shield і European Space Shield". "Це зміцнить нашу оборонну промисловість, прискорить виробництво та збереже нашу давню підтримку України", - вказала вона.

Як зазначається, дорожня карта ЄС щодо оборони "визначає чіткі цілі та етапи для усунення прогалин у спроможностях, прискорення інвестицій у оборону в усіх державах-членах та спрямування прогресу ЄС до повної оборонної готовності до 2030 року". "Зміцнення оборони Європи також означає тверду підтримку України", - наголосили у Єврокомісії.

Флагманські напрямки

Для швидкого реагування там, де спільний підхід є найефективнішим, дорожня карта щодо оборони пропонує чотири початкові європейські флагманські напрямки готовності, перелічені вище. "Вони посилять здатність Європи стримувати та захищатися на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі та в космосі, одночасно безпосередньо сприяючи досягненню цілей НАТО щодо спроможностей", - ідеться у повідомленні.

Готовність через коаліції спроможностей

"Досягнення повної оборонної готовності означає забезпечення того, щоб збройні сили держав-членів могли передбачати, готуватися та реагувати на будь-яку кризу, включаючи конфлікт високої інтенсивності. Дорожня карта закликає держави-члени завершити формування коаліцій спроможностей у дев'яти ключових сферах - для усунення критичних прогалин у спроможностях шляхом спільної розробки та закупівель", - сказано у повідомленні і перелічено:

  • протиповітряна та протиракетна оборона;
    • стратегічні засоби забезпечення;
      • військова мобільність;
        • артилерійські системи;
          • кібербезпека, штучний інтелект, радіоелектронна боротьба;
            • ракети та боєприпаси;
              • дрони та засоби протидії безпілотникам;
                • наземний бойовий компонент;
                  • морський компонент.

                    Потужна, стійка та технологічно інноваційна оборонно-промислова база ЄС

                    "Для усунення прогалин потрібна оборонна промисловість ЄС, яка може забезпечити спроможності, необхідні державам-членам, у необхідних масштабах та швидкості. Слід використовувати весь потенціал інновацій для оборони, включаючи українські рішення. Слід забезпечити стійкість ланцюгів поставок оборонної продукції, зокрема шляхом зменшення критичної залежності від сировини та інших критично важливих ресурсів", - зазначили у Єврокомісії.

                    Збільшення інвестицій в оборону

                    "Спрощений та інтегрований європейський ринок оборонного обладнання є ключовим для масштабування виробництва, досягнення економії масштабу та стимулювання інновацій. До 2030 року метою є створення справжнього загальноєвропейського ринку з гармонізованими правилами, які дозволять промисловості постачати продукцію швидко та в обсягах", - ідеться у повідомленні.

                    Єврокомісія, як вказано, відстежуватиме промислові потужності - починаючи з протиповітряної та протиракетної оборони, дронів та космічних систем - щоб забезпечити, щоб Європа могла задовольнити свої найнагальніші потреби.

                    Дорожня карта, як вказано, відповідає плану ReArm Europe Plan/Readiness 2030.

                    "Європейська комісія та Верховний представник ЄС представлять цю дорожню карту Європейській раді, включаючи пропозиції щодо загальноєвропейських флагманських проектів, які допоможуть Європі досягти повної оборонної готовності до 2030 року", - сказано у повідомленні.

                    У дорожній карті, як повідомляється, також "викладено плани щодо створення загальноєвропейської зони військової мобільності до 2027 року з гармонізованими правилами та мережею наземних, повітряних та морських маршрутів для швидкого переміщення військ та техніки по всій Європі". Розроблена у тісній координації з НАТО, ця програма посилить здатність Європи швидко реагувати на кризи, вказали у Єврокомісії.

                    Доповнення

                    У березні 2025 року Єврокомісія та Верховний представник ЄС представили спільну "Білу книгу" з європейської оборони White Paper for European Defence - Readiness 2030, доповнену планом Єврокомісії ReArm Europe Plan/Readiness 2030 - амбітним оборонним пакетом, що надає державам-членам ЄС фінансові важелі для стимулювання інвестиційного сплеску в оборонний потенціал.

                    У ЄС затвердили Білу книгу щодо оборони та деталі плану ReArm Europe: що передбачається для України 19.03.25, 14:53 • 18924 перегляди

                    У червні 2025 року Єврорада попросила Єврокомісію та Верховного представника ЄС представити дорожню карту для огляду прогресу в "Білій книзі" та обговорення наступних кроків у реалізації її цілі щодо оборонної готовності.

                    Юлія Шрамко

