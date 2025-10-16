$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается

Киев • УНН

 • 8530 просмотра

Европейская комиссия представила дорожную карту "Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030" для укрепления европейских оборонных возможностей. Она включает четыре флагманских направления и определяет цели для достижения полной оборонной готовности к 2030 году.

Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается

Европейская комиссия представила новую дорожную карту ЕС по обороне для укрепления европейского оборонного потенциала, сообщили в евроинституции в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС предложили государствам-членам ЕС дорожную карту Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030 - комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей", - говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "переходя от планов к действиям, дорожная карта предлагает четыре европейских флагманских направления: European Drone Defence Initiative, Eastern Flank Watch, European Air Shield и European Space Shield". "Это укрепит нашу оборонную промышленность, ускорит производство и сохранит нашу давнюю поддержку Украины", - указала она.

Как отмечается, дорожная карта ЕС по обороне "определяет четкие цели и этапы для устранения пробелов в возможностях, ускорения инвестиций в оборону во всех государствах-членах и направления прогресса ЕС к полной оборонной готовности к 2030 году". "Укрепление обороны Европы также означает твердую поддержку Украины", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Флагманские направления

Для быстрого реагирования там, где совместный подход является наиболее эффективным, дорожная карта по обороне предлагает четыре начальных европейских флагманских направления готовности, перечисленные выше. "Они усилят способность Европы сдерживать и защищаться на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, одновременно непосредственно способствуя достижению целей НАТО по возможностям", - говорится в сообщении.

Готовность через коалиции возможностей

"Достижение полной оборонной готовности означает обеспечение того, чтобы вооруженные силы государств-членов могли предвидеть, готовиться и реагировать на любой кризис, включая конфликт высокой интенсивности. Дорожная карта призывает государства-члены завершить формирование коалиций возможностей в девяти ключевых областях - для устранения критических пробелов в возможностях путем совместной разработки и закупок", - сказано в сообщении и перечислено:

  • противовоздушная и противоракетная оборона;
    • стратегические средства обеспечения;
      • военная мобильность;
        • артиллерийские системы;
          • кибербезопасность, искусственный интеллект, радиоэлектронная борьба;
            • ракеты и боеприпасы;
              • дроны и средства противодействия беспилотникам;
                • наземный боевой компонент;
                  • морской компонент.

                    Мощная, устойчивая и технологически инновационная оборонно-промышленная база ЕС

                    "Для устранения пробелов нужна оборонная промышленность ЕС, которая может обеспечить возможности, необходимые государствам-членам, в необходимых масштабах и скорости. Следует использовать весь потенциал инноваций для обороны, включая украинские решения. Следует обеспечить устойчивость цепочек поставок оборонной продукции, в частности путем уменьшения критической зависимости от сырья и других критически важных ресурсов", - отметили в Еврокомиссии.

                    Увеличение инвестиций в оборону

                    "Упрощенный и интегрированный европейский рынок оборонного оборудования является ключевым для масштабирования производства, достижения экономии масштаба и стимулирования инноваций. К 2030 году целью является создание настоящего общеевропейского рынка с гармонизированными правилами, которые позволят промышленности поставлять продукцию быстро и в объемах", - говорится в сообщении.

                    Еврокомиссия, как указано, будет отслеживать промышленные мощности - начиная с противовоздушной и противоракетной обороны, дронов и космических систем - чтобы обеспечить, чтобы Европа могла удовлетворить свои самые насущные потребности.

                    Дорожная карта, как указано, соответствует плану ReArm Europe Plan/Readiness 2030.

                    "Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС представят эту дорожную карту Европейскому совету, включая предложения по общеевропейским флагманским проектам, которые помогут Европе достичь полной оборонной готовности к 2030 году", - сказано в сообщении.

                    В дорожной карте, как сообщается, также "изложены планы по созданию общеевропейской зоны военной мобильности до 2027 года с гармонизированными правилами и сетью наземных, воздушных и морских маршрутов для быстрого перемещения войск и техники по всей Европе". Разработанная в тесной координации с НАТО, эта программа усилит способность Европы быстро реагировать на кризисы, указали в Еврокомиссии.

                    Дополнение

                    В марте 2025 года Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС представили совместную "Белую книгу" по европейской обороне White Paper for European Defence - Readiness 2030, дополненную планом Еврокомиссии ReArm Europe Plan/Readiness 2030 - амбициозным оборонным пакетом, предоставляющим государствам-членам ЕС финансовые рычаги для стимулирования инвестиционного всплеска в оборонный потенциал.

                    В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины19.03.25, 14:53 • 18924 просмотра

                    В июне 2025 года Евросовет попросил Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС представить дорожную карту для обзора прогресса в "Белой книге" и обсуждения следующих шагов в реализации ее цели по оборонной готовности.

                    Юлия Шрамко

