Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается

Европейская комиссия представила новую дорожную карту ЕС по обороне для укрепления европейского оборонного потенциала, сообщили в евроинституции в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС предложили государствам-членам ЕС дорожную карту Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030 - комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей", - говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "переходя от планов к действиям, дорожная карта предлагает четыре европейских флагманских направления: European Drone Defence Initiative, Eastern Flank Watch, European Air Shield и European Space Shield". "Это укрепит нашу оборонную промышленность, ускорит производство и сохранит нашу давнюю поддержку Украины", - указала она.

Как отмечается, дорожная карта ЕС по обороне "определяет четкие цели и этапы для устранения пробелов в возможностях, ускорения инвестиций в оборону во всех государствах-членах и направления прогресса ЕС к полной оборонной готовности к 2030 году". "Укрепление обороны Европы также означает твердую поддержку Украины", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Флагманские направления

Для быстрого реагирования там, где совместный подход является наиболее эффективным, дорожная карта по обороне предлагает четыре начальных европейских флагманских направления готовности, перечисленные выше. "Они усилят способность Европы сдерживать и защищаться на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, одновременно непосредственно способствуя достижению целей НАТО по возможностям", - говорится в сообщении.

Готовность через коалиции возможностей

"Достижение полной оборонной готовности означает обеспечение того, чтобы вооруженные силы государств-членов могли предвидеть, готовиться и реагировать на любой кризис, включая конфликт высокой интенсивности. Дорожная карта призывает государства-члены завершить формирование коалиций возможностей в девяти ключевых областях - для устранения критических пробелов в возможностях путем совместной разработки и закупок", - сказано в сообщении и перечислено:

противовоздушная и противоракетная оборона;

стратегические средства обеспечения;

военная мобильность;

артиллерийские системы;

кибербезопасность, искусственный интеллект, радиоэлектронная борьба;

ракеты и боеприпасы;

дроны и средства противодействия беспилотникам;

наземный боевой компонент;

морской компонент.

Мощная, устойчивая и технологически инновационная оборонно-промышленная база ЕС

"Для устранения пробелов нужна оборонная промышленность ЕС, которая может обеспечить возможности, необходимые государствам-членам, в необходимых масштабах и скорости. Следует использовать весь потенциал инноваций для обороны, включая украинские решения. Следует обеспечить устойчивость цепочек поставок оборонной продукции, в частности путем уменьшения критической зависимости от сырья и других критически важных ресурсов", - отметили в Еврокомиссии.

Увеличение инвестиций в оборону

"Упрощенный и интегрированный европейский рынок оборонного оборудования является ключевым для масштабирования производства, достижения экономии масштаба и стимулирования инноваций. К 2030 году целью является создание настоящего общеевропейского рынка с гармонизированными правилами, которые позволят промышленности поставлять продукцию быстро и в объемах", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия, как указано, будет отслеживать промышленные мощности - начиная с противовоздушной и противоракетной обороны, дронов и космических систем - чтобы обеспечить, чтобы Европа могла удовлетворить свои самые насущные потребности.

Дорожная карта, как указано, соответствует плану ReArm Europe Plan/Readiness 2030.

"Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС представят эту дорожную карту Европейскому совету, включая предложения по общеевропейским флагманским проектам, которые помогут Европе достичь полной оборонной готовности к 2030 году", - сказано в сообщении.

В дорожной карте, как сообщается, также "изложены планы по созданию общеевропейской зоны военной мобильности до 2027 года с гармонизированными правилами и сетью наземных, воздушных и морских маршрутов для быстрого перемещения войск и техники по всей Европе". Разработанная в тесной координации с НАТО, эта программа усилит способность Европы быстро реагировать на кризисы, указали в Еврокомиссии.

Дополнение

В марте 2025 года Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС представили совместную "Белую книгу" по европейской обороне White Paper for European Defence - Readiness 2030, дополненную планом Еврокомиссии ReArm Europe Plan/Readiness 2030 - амбициозным оборонным пакетом, предоставляющим государствам-членам ЕС финансовые рычаги для стимулирования инвестиционного всплеска в оборонный потенциал.

В июне 2025 года Евросовет попросил Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС представить дорожную карту для обзора прогресса в "Белой книге" и обсуждения следующих шагов в реализации ее цели по оборонной готовности.