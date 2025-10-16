$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
ЕС планирует создать "Альянс дронов" с Украиной к началу следующего года - Каллас

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Гарантии безопасности для Украины являются частью дорожной карты ЕС по обороне, которая была представлена 16 октября. Блок планирует создать "Альянс дронов" с Украиной к началу следующего года, используя опыт Украины в защите от беспилотников.

Гарантии безопасности для Украины являются частью дорожной карты ЕС по обороне, и блок планирует создать "Альянс дронов" с Украиной к началу следующего года, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 16 октября во время представления дорожной карты ЕС по обороне, пишет УНН.

Детали

"Украина все еще является первой линией обороны Европы. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины также являются частью дорожной карты (по обороне для укрепления европейского оборонного потенциала - ред.)", - сказала Каллас.

Каллас подчеркнула: "Самой сильной гарантией безопасности является сильная украинская оборонная промышленность и сильная украинская армия".

Поэтому здесь мы также устанавливаем вехи, включая создание "Альянса дронов" с Украиной к началу следующего года

- отметила глава дипломатии ЕС.

Каллас указала: "Защита от беспилотников Украины - мирового класса".

"Мы только что были с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Вирккунен в Киеве в этот понедельник, также посетив заводы по производству беспилотников. Невероятно, что они делают. Мы должны использовать их опыт на поле боя, а также их инновации, чтобы вместе развивать это", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Напомним

16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту по обороне ЕС "Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030". Она включает четыре флагманских направления, 9 коалиций возможностей в различных областях и определяет цели для достижения полной оборонной готовности к 2030 году.

Юлия Шрамко

