ЕС планирует создать "Альянс дронов" с Украиной к началу следующего года - Каллас

Гарантии безопасности для Украины являются частью дорожной карты ЕС по обороне, которая была представлена 16 октября. Блок планирует создать "Альянс дронов" с Украиной к началу следующего года, используя опыт Украины в защите от беспилотников.
Гарантии безопасности для Украины являются частью дорожной карты ЕС по обороне, и блок планирует создать "Альянс дронов" с Украиной к началу следующего года, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 16 октября во время представления дорожной карты ЕС по обороне, пишет УНН.
"Украина все еще является первой линией обороны Европы. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины также являются частью дорожной карты (по обороне для укрепления европейского оборонного потенциала - ред.)", - сказала Каллас.
Каллас подчеркнула: "Самой сильной гарантией безопасности является сильная украинская оборонная промышленность и сильная украинская армия".
Поэтому здесь мы также устанавливаем вехи, включая создание "Альянса дронов" с Украиной к началу следующего года
Каллас указала: "Защита от беспилотников Украины - мирового класса".
"Мы только что были с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Вирккунен в Киеве в этот понедельник, также посетив заводы по производству беспилотников. Невероятно, что они делают. Мы должны использовать их опыт на поле боя, а также их инновации, чтобы вместе развивать это", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.
16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту по обороне ЕС "Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030". Она включает четыре флагманских направления, 9 коалиций возможностей в различных областях и определяет цели для достижения полной оборонной готовности к 2030 году.