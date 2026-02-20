ЄС дозволить Берліну отримати довгостроковий контроль над німецькими активами "Роснефти"
Київ • УНН
Єврокомісія схвалила нову структуру опікунства, що надає Берліну довгостроковий контроль над німецькими активами "Роснефти". Це забезпечить енергетичну безпеку Німеччини.
У п’ятницю Європейська комісія схвалила нову структуру опікунства, яка встановлює довгостроковий контроль Берліна над німецькими активами російської нафтової групи Роснефть. Це частина зусиль із пошуку структурного рішення для бізнесу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Активи, що включають частки у нафтопереробних заводах PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil, були передані під опікунство уряду Німеччини у 2022 році після вторгнення росії в Україну, що похитнуло багаторічні енергетичні зв'язки Німеччини з рф.
Опікунство необхідно продовжувати кожні шість місяців з метою забезпечення енергетичної безпеки, що регулярно створює невизначеність, особливо щодо нафтопереробного заводу PCK Schwedt, який постачає більшість палива до Берліна. Поточне опікунство закінчується 10 березня.
"Транзакція, яку Комісія розглядала відповідно до правил контролю за злиттями, стосується нового безстрокового опікунства над німецькими підрозділами Роснефти відповідно до національного законодавства", – заявив речник Комісії. "У межах нового опікунства акціонери німецьких підрозділів Роснефти позбавлені права голосу на час дії опікунства".
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20.02.26, 17:26 • 632 перегляди
Рішення п’ятниці фактично усуває один регуляторний бар’єр для підтримки роботи PCK Schwedt під німецьким контролем, тоді як більшість акцій залишається у власності Роснефти – ретельно продумана структура, спрямована на уникнення експропріації та можливих судових позовів.
Однак це не вирішує питання американських санкцій проти Роснефти в рамках зусиль Вашингтона обмежити енергетичний сектор Росії, при цьому минулого року Берлін отримав виняток для PCK Schwedt, який закінчується 29 квітня.
Минулого місяця керівництво заводу приватно попередило Берлін, що американські санкції шкодять його бізнесу та загрожують постачанню палива для столиці та регіону, згідно з кореспонденцією, яку бачив Reuters.
Нагадаємо
У жовині 2025 року США встановили для Німеччини шестимісячний термін для вирішення питання про право власності на німецькі активи російської нафтової компанії "Роснефть", проти якої адміністрація Дональда Трампа ввела санкції.