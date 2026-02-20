$43.270.03
ЕС позволит Берлину получить долгосрочный контроль над немецкими активами "Роснефти"

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Еврокомиссия одобрила новую структуру опекунства, предоставляющую Берлину долгосрочный контроль над немецкими активами "Роснефти". Это обеспечит энергетическую безопасность Германии.

ЕС позволит Берлину получить долгосрочный контроль над немецкими активами "Роснефти"

В пятницу Европейская комиссия одобрила новую структуру опеки, которая устанавливает долгосрочный контроль Берлина над немецкими активами российской нефтяной группы Роснефть. Это часть усилий по поиску структурного решения для бизнеса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Активы, включающие доли в нефтеперерабатывающих заводах PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil, были переданы под опеку правительства Германии в 2022 году после вторжения России в Украину, что пошатнуло многолетние энергетические связи Германии с РФ.

Опека должна продлеваться каждые шесть месяцев с целью обеспечения энергетической безопасности, что регулярно создает неопределенность, особенно в отношении нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, который поставляет большую часть топлива в Берлин. Текущая опека заканчивается 10 марта.

"Транзакция, которую Комиссия рассматривала в соответствии с правилами контроля за слияниями, касается новой бессрочной опеки над немецкими подразделениями Роснефти в соответствии с национальным законодательством", – заявил представитель Комиссии. "В рамках новой опеки акционеры немецких подразделений Роснефти лишены права голоса на время действия опеки".

Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg20.02.26, 17:26 • 616 просмотров

Решение пятницы фактически устраняет один регуляторный барьер для поддержания работы PCK Schwedt под немецким контролем, тогда как большинство акций остается в собственности Роснефти – тщательно продуманная структура, направленная на избежание экспроприации и возможных судебных исков.

Однако это не решает вопрос американских санкций против Роснефти в рамках усилий Вашингтона ограничить энергетический сектор России, при этом в прошлом году Берлин получил исключение для PCK Schwedt, которое истекает 29 апреля.

В прошлом месяце руководство завода в частном порядке предупредило Берлин, что американские санкции вредят его бизнесу и угрожают поставкам топлива для столицы и региона, согласно корреспонденции, которую видел Reuters.

Напомним

В октябре 2025 года США установили для Германии шестимесячный срок для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы российской нефтяной компании "Роснефть", против которой администрация Дональда Трампа ввела санкции.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Reuters
Вашингтон
Германия
Украина
Берлин